Estos son los nominados a Premios Tu Música Urbano

En el apartado de álbumes, “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny , “La pantera negra” de Myke Towers, “Cosa Nuestra” de Rauw Alejandro y “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira compiten por Álbum del Año en sus respectivas categorías.

La ceremonia será transmitida a través de Telemundo Puerto Rico , Telemundo Internacional y The Roku Channel .

Nominados del 2025

On the Road Masculino

La ex Miss Universe cautivó con estos "looks".

On the Road Femenino

● Jey One

● Gata Only – FloyyMenor y Cris Mj

● Sorry 4 that much - Feid