En el 2025, hablar de terapia de pareja puede parecer más fácil que nunca. Cada vez son más las personas que recurren a este tipo de acompañamiento profesional para atender los retos que enfrentan en sus relaciones amorosas y encontrar herramientas que les ayuden a navegar las complejidades de la vida diaria.

Pero a pesar de los avances que se han logrado en el campo de la salud mental, todavía una gran parte de la población mundial ve los servicios de terapia como un estigma, como algo que representa una falla personal insuperable, como una marca negativa sobre la percepción ajena de la vida propia. En ese contexto, una nueva obra de teatro explora estas dinámicas y sus efectos sobre la vida de pareja, dando un giro al formato tradicional de la terapia para crear una serie de narrativas diferentes e invitando a retar aquellas cosas que puede percibirse como “normales” en una relación.

“La obra es buenísima. Así que la dinámica de grupo va a ser extraordinaria porque somos buenos amigos. Hago de la pareja de René, no es la primera vez y no creo que sea la última, y es un poco retante, porque a veces René intimida un poco, en el buen sentido de la palabra. Es tan buen actor y es tan orgánico y tan natural y actúa con tanta verdad que uno llegar a ese nivel, puede intimidar un poco. Pero como ya lo conozco de hace años, él tiene paciencia conmigo y me quiere, me ama y me ayuda. Así que estoy contenta. La obra es maravillosa. Es una comedia con sentido, con un mensaje, con un propósito”, explicó Suzette Bacó sobre “Bajo terapia”, una pieza argentina escrita por Matías del Federico, que se presentará por primera vez en Puerto Rico.

La obra se centra en tres parejas que asisten a una cita en la que, en lugar de la terapia tradicional, deben responder a una serie de consignas dejadas por la psicóloga, quien está ausente de la sesión. Estas consignas desencadenan confesiones, reclamos, verdades y mentiras, llevando a las parejas a situaciones cómicas y, a veces, dramáticas, revelando conflictos y verdades ocultas.

“Este texto, quien lo escribe, es argentino. Es un pueblo que está acostumbrado a la terapia. Todos los argentinos tienen un perro y un psicólogo. Hasta el taxista te habla del psicólogo, el que te vende las verduras, te habla de su psicólogo, de su terapia. Y lo han hecho parte de su rutina cotidiana como país. No son más saludables, pero sí más informados y sí están conscientes de sus problemas y por eso son tan abiertos. Nosotros, como pueblo, todavía tenemos cierto recelo al estigma de lo que es buscar terapias y ese tipo de cosas. Hay que darle más visibilidad al asunto de buscar terapia y verlo como algo que es en pro de tu bienestar y tu salud mental”, opinó René Monclova sobre la obra.

Monclova y Bacó interpretan a una de las parejas que forman parte de la dinámica, junto con sus colegas Linnette Torres y Jorge Castro, y Tita Guerrero y Raymond Gerena, quienes interpretan a las otras dos parejas, respectivamente.

“Mi personaje es un personaje de muchos colores, de muchos colores. Habla poco, pero se deja sentir mucho. Es la primera vez que hago pareja con Jorge, y yo sé que la vamos a pasar bien. Él es excelente compañero, porque sí hemos trabajado juntos, aunque no habíamos hecho pareja y, con todos los demás, yo me siento como pez en el agua”, sostuvo Torres sobre su personaje.

Para Castro, esta obra representa la primera vez que actúa como pareja de Torres, y según el actor, es también la primera vez que da vida a un personaje como el que le ha tocado en esta ocasión.

“Yo no sé si yo he hecho un personaje así en mi vida. Yo creo que no. Así que va a ser un reto importante para mí en este ocaso de mi carrera, (todos sus compañeros ríen) por fin lograr tener un personaje como este. Yo creo que la dinámica de nuestros personajes y nuestra relación es algo que todavía se da, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y me parece que la obra también debe tener como propósito, además de hacer reír, hacernos pensar”, dijo.

Guerrero y Gerena servirán como alivio cómico para la obra, sus personajes siendo la pareja más graciosa y que más disfruta del proceso, a pesar de ser la única pareja que no está casada. Ambos actores, que han trabajado en incontables producciones juntos, se expresaron contentos con la oportunidad y felices de poder trabajar junto a este grupo de colegas.

“Nosotros estamos relajados porque esta gente son bien buena y a mí me gusta. Yo soy como una esponjita con ellos. Nunca se me queda nada, pero aprendo un montón. Es una obra espectacular. El personaje de Raymond y el mío no están casados, pero sí, como quiera, están yendo a terapia de pareja. Así que eso es lo que ustedes van a ver, cómo tres diferentes parejas van a terapia y tienen que resolverse, porque el psicólogo no aparece y al final todos mueren y hay uno que yo mato”, dijo Guerrero.

“Este es un grupo que adoro con el alma, que hemos trabajado muchísimo, ya llevamos muchos años en esto, así que de verdad que es un honor”, expresó, por su parte, Gerena.

“Bajo terapia” es una comedia con toques de drama, donde el humor sirve como herramienta para abordar temas como la comunicación, la confianza, la fidelidad y la convivencia en la pareja. Los personajes, a través de sus interacciones y confesiones, exponen sus vulnerabilidades y frustraciones, generando una identificación con el público que puede verse reflejado en las situaciones planteadas.

“He trabajado con estos seres toda la vida. He sido pareja de todos ellos, creo menos de Raymond porque de Jorge Creo he sido pareja. Esta obra es de las varias obras que he hecho en lo que va de año y la más que cae en el tipo de teatro que a mí me gusta hacer, que es teatro inteligente, que tiene humor también, pero tiene objetivo y es buen teatro. Mi personaje es alguien que está en contra de su voluntad. Es el tipo escéptico que no cree las potencialidades que tiene este tipo de terapia y de ayuda exterior para las parejas. Trabajar con Suzette siempre es delicioso y, de verdad, Suzy, tú eres una estupenda actriz, deja la lloraera esa”, dijo Monclova sobre la pieza y su personaje, generando risas entres sus compañeros.

Los actores coincidieron en que esta obra trae a la mesa temas importantes para el mundo de hoy, insistiendo especialmente en las conversaciones sobre salud mental en un mundo en el que cada vez más personas padecen de algún malestar psicológico que afecta su calidad de vida y, muchas veces, la de sus seres queridos.

“Hay un problema de salud mental general mundial y se estima que en el año 2030, aproximadamente, la población mundial, por lo menos un 85% de las personas, van a padecer, han padecido o estarán padeciendo de depresión. Así que esto es mucho más intenso de lo que la gente cree. Es importante atenderlo a tiempo y la gente tiene que perder el miedo y el estigma de que ir a un psicólogo o un psiquiatra significa estar loco. Eso es irreal. Buscar ayuda es de personas fuertes, no es de personas frágiles. Es de personas valientes porque quieren estar bien. Yo a mi terapeuta la amo porque yo le he pagado la casa, el carro, sus viajes (todos ríen) Yo tengo mi terapeuta hace 15 años y yo voy con ella cuando estoy en situaciones de crisis y voy cuando estoy bien para mantenerme bien”, sostuvo Bacó.