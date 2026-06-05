iLe se estrena en República Dominicana: “Llevaba mucho tiempo con ganas de cantar por allá”

Con la emoción de un debut esperado, la cantante puertorriqueña iLe se prepara para pisar por primera vez un escenario en República Dominicana como parte del Cabarete Jazz Festival, evento que celebrará su segunda edición el próximo 6 de junio.

En entrevista con El Nuevo Día, la también compositora habló sobre la emoción de su participación y la fusión de sonidos que llevará al festival, así como de sus próximos pasos a nivel musical en lo que resta de 2026.

“Estoy súper emocionada porque va a ser mi primera vez cantando en República Dominicana. Llevaba mucho tiempo con ganas de cantar por allá, así que espero que esta sea la primera de muchas”, sostuvo la artista, quien recientemente estuvo presentándose en México, por lo que está más que lista para comenzar los ensayos antes de pisar el vecino país caribeño.

Fiel a su estilo íntimo y experimental, la cantante adelantó que su presentación tendrá matices que conectan con la esencia del jazz desde una perspectiva muy personal.

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“Cada vez todo se va como expandiendo y yo, pues, no siento que mi música caiga dentro de lo que es el jazz en todos sus sentidos... pero yo creo que en el bolero también hay muchos juegos dentro de los arreglos que creo que provienen del jazz. Quizás puede que en algunas canciones haga algunos juegos”, contó iLe, cuyo nombre de pila es Ileana Cabra.

La voz de “Tu rumba” formará parte de una variada cartelera que reunirá también a artistas internacionales como Alfredo Rodríguez, Cimafunk, Los Amigos Invisibles, GIA FU y Sandy Gabriel en una propuesta musical que recorrerá la evolución del jazz, fusionando sonidos contemporáneos con la esencia y cultura de Cabarete en un ambiente festivo.

La boricua llevará su esencia e identidad como lo suele hacer en cada una de sus presentaciones, conectando con su fanaticada desde la honestidad y emoción al tener micrófono en mano.

“Como los festivales normalmente son presentaciones un poco más cortas, ahí estoy comprimiendo…”, agregó la ganadora del Latin Grammy Awards sobre la preparación de su line-up.

Por otra lado, mientras se prepara para nuevas presentaciones, la artista también divide su tiempo entre conciertos y largas jornadas de composición en el estudio, una combinación que catalogó como perfecta.

“Están armándose presentaciones para lo que queda de año, pero también, al mismo tiempo, estoy encerrada en el estudio haciendo música nueva y a mi ritmo. Siempre cada disco tiene su velocidad y este tendrá la suya… estoy ahí en medio de todo, pero disfrutándolo mucho”, explicó, haciendo referencia a su más reciente álbum musical, “Como las canto yo”, un homenaje al género del bolero.

Cada viaje y encuentro con el público termina convirtiéndose en una fuente de inspiración que nutre su proceso creativo y da vida a sus letras.