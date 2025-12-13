Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

iLe estrena vídeo musical en homenaje a Víctor Alicea

El actor hace una aparición musical especial en

13 de diciembre de 2025 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Alicea e iLe en el clip de "Pepito". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantautora puertorriqueña iLe, presentó el video oficial de “Pepito”, sencillo incluido en su más reciente producción “Como las canto yo”, en el que rinde homenaje al actor Víctor Alicea y a su icónico personaje “Guille”, quien además hace una aparición especial.

RELACIONADAS

“Víctor tenía una variedad de personajes que él mismo creó. Uno de esos personajes, ‘Guille’, se volvió trascendental. No solo por lo que representaba, especialmente en esos tiempos, sino porque su estilo y sus movimientos de baile eran simplemente icónicos y llegaron a ser queridos por todos. Me siento honrada de haber trabajado con Víctor y expreso mi total admiración por toda la comunidad actoral puertorriqueña que siempre pone el corazón y el alma en todo para que el arte siga sobreviviendo en Puerto Rico”, explicó iLe.

Por su parte, el director Alejandro Pedrosa compartió que la inspiración visual del video provino de un antiguo clip de Los Machucambos; “Queríamos mantener la vibra de los chinchorros puertorriqueños, pero con un aura vintage que logramos a través del vestuario, los movimientos simples de cámara y la aparición sorpresa de Guille.”

El álbum es un proyecto de versiones dedicado a los boleros favoritos de iLe, coproducido junto a Ismael Cancel. “Soñaba con grabar este álbum desde que tenía como 13 años”, comenta iLe desde San Juan. “Siempre me han encantado los boleros, especialmente cuando era adolescente. En casa escuchábamos mucha salsa y rock, pero mi papá me presentó estas canciones brutales sobre amores no correspondidos que conectaban completamente con el drama de mi propia adolescencia. Me encantaba la pasión de los boleros: disfrutaba cantarlos, sentirlos, tratar de entenderlos.”

El proyecto reafirma a iLe como una de las voces más importantes de la música latina contemporánea, capaz de renovar géneros clásicos con autenticidad y una sensibilidad única. Lejos de ser predecibles, sus interpretaciones de temas tradicionales ofrecen variaciones sutiles que respetan las melodías originales con reverencia y gracia. La sesión destaca por su elegancia, su sonido impecable y la voz de iLe —un instrumento hermoso e impredecible— que promete perdurar por décadas.

La selección musical va desde la aterciopelada joya de Gilberto Monroig, “Llanto de Luna”, hasta la explosiva “Puro Teatro” de La Lupe, una obra maestra del ícono de la composición puertorriqueña Tite Curet Alonso. Esta curaduría refleja el amplio conocimiento de iLe y su entendimiento profundo de la estética del bolero y su movimiento cultural.

Tags
iLeVíctor Alicea
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
