Regresa el tributo a ABBA “Dancing Queen” en una función benéfica

La fiebre de ABBA volverá a encender el escenario en una noche repleta de éxitos musicales, nostalgia y alegría.

El espectáculo tributo “Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA” regresa con toda su magia en una función especial a beneficio de La Perla de Gran Precio, organización que celebra 40 años de servicios impactando vidas en Puerto Rico.

La cita musical será el sábado, 29 de agosto, a las 8:00 p.m., en Bellas Artes de Caguas, bajo la producción de Rafo Muñiz y PROLAT Entertainment. Esta travesía musical y exitoso montaje reúne nuevamente las voces de Camelia Muñiz, Gilmarie Villanueva, Jonathan Dwayne y Luis Obed, acompañados por la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano con la dirección musical del laureado maestro Ángel “Cucco” Peña.

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“Dancing Queen: El tributo filarmóico a la música de ABBA”

“Cuarenta años después, seguimos creyendo que cada ser humano merece dignidad, amor y una nueva oportunidad. Esta hermosa labor tenemos que celebrarla con un show que nos mueve las emociones más alegres”, expresó Lissette Alonso, directora ejecutiva de La Perla de Gran Precio en declaraciones escritas.

Para el productor Rafo Muñiz representa una gran oportunidad para aportar a una organización tan sólida y comprometida con las personas en diversas situaciones vulnerables.

“Poder colaborar con la gigantesca labor que por 40 años ha realizado Lissette Alonso, fundadora de La Perla del Gran Precio, con un show teatro-musical como ‘Dancing Queen: Tributo filarmónico a ABBA’, es un privilegio”, afirmó. “Invitamos al público a celebrar, a la vez que colaboran con esta organización que impacta anualmente a cientos de hermanos puertorriqueños”, puntualizó el productor.

El licenciado Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Fundación Arturo Somohano, asimismo, se expresó orgulloso de poder apoyar a La Perla de Gran Precio para la continuidad de sus servicios.

“Nos enorgullece poder apoyar los esfuerzos que realiza La Perla de Gran Precio para allegar recursos y así ampliar los servicios que ofrece a las comunidades en Puerto Rico mediante esta presentación de ‘Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA’, un evento de la Orquesta

Filarmónica que se ha convertido en una de las producciones musicales más exitosas de los últimos años en Puerto Rico”, expuso el ejecutivo.

El público cantará y bailará con una amplia selección de los éxitos musicales de ABBA (Suecia, 1972) con impresionantes arreglos filarmónicos que elevarán a otro nivel temas como “Dancing Queen”, “Mamma mia” y “The Winner Takes It All”.

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“‘Dancing Queen: Tributo Filarmónico a ABBA’ es pura magia; más que un show, es una experiencia que cautiva la imaginación de la audiencia en una gran celebración a la música”, manifestó “Cucco” Peña para el estreno del show en noviembre de 2024.

La Perla de Gran Precio es una organización sin fines de lucro fundada en 1986 por iniciativa de Alonso, dedicada a brindar servicios a personas sin hogar, principalmente a mujeres y menores de edad. Desde entonces, trabaja diariamente con personas con problemas de adicción, diversidad funcional, así como con diagnóstico positivo de VIH/Sida.

Actualmente la organización cuenta con 12 proyectos, incluidos hogares de emergencia, transitorios y permanentes, además de iniciativas de alcance comunitario.