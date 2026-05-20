El largo adiós de Stephen Colbert: “Va a haber un vacío enorme”

NUEVA YORK - En su primera presentación de “The Late Show” en 2015, Stephen Colbert atacó a Donald Trump mientras se atiborraba de galletas Oreo, comparando su incapacidad para resistirse a las galletas con su incapacidad para resistirse a ir tras el entonces candidato presidencial.

“Mira, tú no eres mi dueño. No necesito poner una cinta tuya para tener un programa de televisión de éxito”, advirtió a una imagen de Trump. “Alguien en televisión debería tener un mínimo de dignidad y podría ser yo”.

Durante los siguientes 11 años, Colbert no pudo frenar su apetito por hacer barbaridades de Trump, a menudo convirtiendo su programa en una reprimenda a pleno pulmón de las políticas de MAGA. Trump le llamaría “hombre muerto andante”.

La disputa entre los dos hombres parece terminar el jueves, cuando el programa nocturno de mayor audiencia de Colbert deja de emitirse por última vez, silenciando de hecho a un crítico de alto nivel de la Casa Blanca.

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“El legado de este programa tiene que ser que lo recordemos como el programa que se canceló porque una administración presidencial quería que se dejara de emitir”, dice Heather Hendershot, profesora de estudios de comunicación y periodismo en la Universidad Northwestern. “No hemos atado todos los cabos, pero está muy claro que fue una decisión política. Y creo que 20, 30, 40 años después, eso se recordará mucho de este programa: que fue un momento de triunfo autoritario”.

Cuando la comedia y la política chocan

Cuando la CBS anunció el verano pasado que el programa de Colbert terminaría en mayo, la cadena dijo que era por razones económicas, pero otros -incluido Colbert- han expresado su escepticismo de que las repetidas críticas de Trump al programa no tuvieran nada que ver.

La cancelación se produjo después de que Paramount, matriz de CBS, acordara pagar 16 millones de dólares para resolver la demanda de Trump por una entrevista en “60 Minutes”, mientras la venta de Paramount a Skydance Media esperaba la aprobación de la administración Trump. Colbert había calificado el acuerdo de “gran soborno”.

Trump se regocijó por la cancelación en un post de Truth Social, escribiendo “Me encanta absolutamente” que el presentador “haya sido despedido”. Lo siguió con: “He oído que Jimmy Kimmel es el siguiente”. Apenas dos meses después, ABC, cediendo a la presión del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Trump y de las cadenas afiliadas, suspendió temporalmente a Kimmel -el presentador de su propio programa nocturno- tras sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

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Los expertos en televisión afirman que no hay muchos más ejemplos de cierre de un programa de éxito debido a presiones políticas. En 1969, la CBS canceló abruptamente “The Smothers Brothers Comedy Hour”, que había emitido fragmentos cómicos en oposición a la guerra de Vietnam y en apoyo de los derechos civiles.

Colbert, antiguo alumno de “Daily Show”, pasó nueve años interpretando a un bufonesco comentarista conservador en “The Colbert Report” de Comedy Central. Rush Limbaugh dijo: “La CBS acaba de declarar la guerra al corazón de América”.

A lo largo de los gobiernos demócratas y republicanos, Colbert y otros cómicos nocturnos han ofrecido su visión de los acontecimientos del día que ofrecía algo diferente a los medios de noticias tradicionales.

“En determinados momentos, como cuando ocurre algo importante, lo que realmente quieres es esa perspectiva que te dice: ‘Aquí tienes otra forma de verlo’”, afirma Dustin Kidd, profesor de sociología de la Universidad de Temple. “O cuando te sientes realmente abrumado, quieres ese recordatorio de que todavía hay alguna forma de reírse de ello. Y cuanto más se pierden esas formas de reírse de ello, más decaemos todos”.

Colbert dio su propio giro al late night

“The Late Show” tenía famosos, invitados musicales y chistes sobre Arby’s y Spirit Airlines, como otros programas nocturnos. Pero Colbert dio su propio giro a las cosas, como llevar su fe católica y su adoración por su esposa e invitada frecuente, Evie McGee Colbert, en la manga.

Después del monólogo, tenía segmentos extraños como “Mientras tanto”, una mirada a los asuntos mundiales en “¿Qué está pasando allí?”, la tecnología con “Cyborgasm” y la jerga juvenil en “Stephen Colbert presenta: That’s Yeet”. Dabbing on Fleek, Fam!“.

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“The Late Show”, que comenzó en 1993 con el presentador David Letterman, ganó dos Emmy con Colbert, así como un premio Peabody. El viernes, la franja horaria de las 23.35 horas será para “Comics Unleashed”, un programa de entrevistas cuyo presentador, Byron Allen, ha prometido que evitará la política.

“Va a haber un vacío enorme”, dice Lisa Rogak, autora de la biografía de 2011 “And Nothing But the Truthiness: The Rise (and Further Rise) of Stephen Colbert”. “Y no creo que nadie vaya a querer realmente dar un paso al frente y llenarlo”.

Entre los que lamentan la marcha de Colbert está el astrofísico Neil deGrasse Tyson, un invitado frecuente. Johnny Carson solía contratar a científicos, pero Tyson señala con ironía que hoy en día no muchos presentadores de televisión lo hacen. Colbert incluso tenía un segmento que destacaba los nuevos descubrimientos llamado “El sonido de la ciencia”.

“La ciencia no tiene muchas oportunidades de acceder a la cultura pop del centro”, dice Tyson.

A diferencia de las luchas internas de hace décadas, otros presentadores se han unido a Colbert. Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver y Seth Meyers -que presentó el podcast “Strike Force Five” con Colbert durante las huelgas de Hollywood- visitaron recientemente “The Late Show”.

Los programas “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, de la NBC, y “Jimmy Kimmel Live!”, de la ABC, que normalmente se emiten contra “The Late Show”, emitirán en su lugar reposiciones el jueves.

Los católicos y los fans de Tolkien también están de luto

Los católicos también llorarán la pérdida de un presentador nocturno que podía citar Salmos de memoria y que planteaba cuestiones de fe con los invitados e incluso lo que ocurre cuando morimos con “The Colbert Questionert”.

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“Perdemos a un católico muy conocido y a alguien que comparte sus ideas religiosas con libertad y también intelectualmente”, dice Stephanie Brehm, autora de “America’s Most Famous Catholic (According to Himself): Stephen Colbert y la religión estadounidense en el siglo XXI”.

Destacó momentos conmovedores como la charla de Colbert con el entonces Vicepresidente Joe Biden sobre la muerte de su hijo, su debate sobre el duelo con Anderson Cooper y su exploración de la relación entre fe y comedia con Dua Lipa.

Brehm vio que Colbert se convertía en una especie de autoridad moral y se inclinaba hacia el campo de la justicia social de los católicos progresistas: “Destaca esa cualidad moral al defender valores morales estadounidenses como la libertad de expresión, la libertad de palabra, y lo hace con una jerga católica, con un lenguaje católico”.

También hay devotos del escritor J.R.R. Tolkien. Colbert es un superfan de “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”, y ha defendido a Tolkien en sketches, referencias y concursos, en los que se ha fumado a James Franco en varios enfrentamientos.

“Creo que si uno da un paso atrás y reflexiona sobre su carrera, todo lo que ha hecho ha sido para mejorar la comunidad”, afirma Duane Cronkite, responsable de programación en directo del foro y sitio de noticias Fellowship of Fans.

Timothy Lenz, miembro del comité de dirección de The Mythopoeic Society, un grupo dedicado al estudio y la apreciación de Tolkien, afirma que Colbert inspiró a nuevos lectores.

“Stephen Colbert es sin duda el famoso más entusiasta de las obras de Tolkien”, afirma. “Ese tipo de entusiasmo público y sin disculpas por historias que en la juventud de Colbert habrían sido consideradas como nerd y poco cool, eso realmente ayuda a animar a los fans de todas las edades a dejar de ondear su bandera geek”.

Tolkien, como corresponde, ofrece un próximo paso para Colbert después de que su programa se oscurezca. Está coescribiendo una nueva película de “El Señor de los Anillos”.