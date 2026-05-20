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Lenny Tavárez festeja su cumpleaños con los estudiantes de East Harlem en Nueva York

El artista urbano y su esposa ofrecieron un taller de baile y música latina a niños de 9 y 11 años

20 de mayo de 2026 - 9:51 AM

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El artista urbano junto a uno de los estudiantes en Nueva York. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El artista puertorriqueño Lenny Tavárez celebró, ayer, martes, su cumpleaños 39 compartiendo sus talentos con los estudiantes de la comunidad East Harlem en Nueva York.

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Tavárez presentó la iniciativa Dale Ritmo Community Outreach, un evento enfocado en la comunidad en East Harlem, donde llevó música, baile y propósito a los estudiantes locales. El artista estuvo acompañado de su esposa, Natasha Nazario, y en colaboración con Platoon, inició el programa Ballroom Basix en la escuela The James Weldon Johnson. Lenny y Natasha encabezaron un taller interactivo de salsa en colaboración con la organización Ballroom Basix, compartiendo con un grupo de estudiantes entre los 9 y 11 años.

Durante el encuentro, los estudiantes participaron en dinámicas de salsa y baile social, con pasos básicos, ritmo, coordinación y trabajo en equipo en un ambiente de energía, alegría y compañerismo.

Ballroom Basix ofrece experiencias educativas verbal y físicamente interactivas para estudiantes y maestros en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, utilizando el baile como herramienta de impacto social y desarrollo integral. A través de sus programas, los estudiantes experimentan l integración cultural, exploran distintos estilos de baile según las culturas y países de donde provienen. Además, fomentan el desarrollo físico, la coordinación, ritmo, balance y habilidades de trabajo en pareja mediante bailes latinos y de salón. De igual forma fomentan la confianza, el respeto, la aceptación y la colaboración entre compañeros.

A través de esta iniciativa, Lenny continúa utilizando su plataforma para inspirar, empoderar y conectar de manera significativa con las nuevas generaciones, utilizando el arte, la música y la cultura latina como vehículos de impacto y transformación.

La actividad coincidió además con el lanzamiento de “PA’ LO BONITO”, su más reciente sencillo producido por el productor Sergio George.

En este tema, a nivel de letra, presenta una propuesta más íntima, romántica y nostálgica que refleja su conexión con el amor y las emociones reales.

Las futuras actividades de Dale Ritmo Community Outreach van dirigidas a las comunidades en Miami, Puerto Rico, Mexico City, Colombia y República Dominicana, con una próxima activación confirmada en Los Ángeles a finales de julio.

Tags
Lenny TavárezBailesNueva York
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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