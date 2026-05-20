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Bad Bunny tendrá una figura en el Museo de Cera de Madrid

El cantante puertorriqueño presentará su gira en esta ciudad española a partir del 30 de mayo

20 de mayo de 2026 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny durante un concierto en Buenos Aires, Argentina. (Rodrigo Abd)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según comunicó la entidad este miércoles.

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El cantante puertorriqueño, “uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual”, señalan desde la institución, es una de las incorporaciones “más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana”.

Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de “precisión y realismo”.

Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Se presentó por primera vez en territorio asiático, la noche del sábado, 7 de marzo de 2026, transformando a Tokio en el epicentro mundial de la música urbana. (Photo by Hanna Lassen/Getty Images for Spotify)
1 / 40 | Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos . Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada

Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.

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Bad BunnyMadrid
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