Bad Bunny tendrá una figura en el Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según comunicó la entidad este miércoles.

El cantante puertorriqueño, “uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual”, señalan desde la institución, es una de las incorporaciones “más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana”.

Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de “precisión y realismo”.

1 / 40 | Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos . Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada 1 / 40 Bad Bunny celebra 32 años: Aquí sus logros históricos Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Suministrada Compartir

Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

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Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el estadio Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.