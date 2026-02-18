Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Stephen Colbert no da marcha atrás en su disputa pública con los jefes de CBS

Cogió una copia de la declaración de la red, la envolvió en una bolsa de caca de perro y la tiró a la basura

18 de febrero de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephen Colbert, a la izquierda, y al representante de Texas James Talarico. (Talia Sprague, Jae C. Hong,)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Stephen Colbert no da marcha atrás en una extraordinaria disputa pública con sus jefes de la CBS sobre lo que puede emitir en su programa nocturno de entrevistas.

En el programa “The Late Show” del martes, Colbert se mostró sorprendido por un comunicado de la CBS en el que negaba que sus abogados le hubieran dicho que no podía emitir una entrevista con el candidato demócrata al Senado por Texas James Talarico, algo que, según el presentador, había ocurrido la noche anterior.

A continuación, cogió una copia de la declaración de la red, la envolvió en una bolsa de caca de perro y la tiró a la basura.

Colbert había mostrado su entrevista a Talarico en YouTube, pero explicó a los espectadores por qué no podía mostrarla en la CBS. A la cadena le preocupaba que el presidente de la FCC, Brendan Carr, intentara hacer cumplir una norma que obligaba a las cadenas a dar “el mismo tiempo” a los candidatos contrarios cuando se emitía una entrevista con uno de ellos.

“Hemos buscado y no hemos encontrado ni un solo ejemplo de aplicación de esta norma en ninguna entrevista de un programa de entrevistas, no sólo en toda mi carrera en los late-night, sino en la carrera de cualquier late-night desde los años 60”, dijo Colbert.

Aunque Carr dijo en enero que estaba pensando en eliminar la exención para los programas de entrevistas nocturnos, aún no lo había hecho. “Pero la CBS generosamente lo hizo por él”, dijo Colbert.

No sólo la CBS estaba al corriente el lunes por la noche de que Colbert iba a hablar de este tema públicamente, sino que sus abogados incluso lo habían aprobado en su guión, dijo. Por eso le sorprendió el comunicado, según el cual Colbert había recibido “orientación jurídica” en el sentido de que la emisión de la entrevista podría desencadenar la norma de igualdad de tiempo.

“No sé de qué va esto”, dijo Colbert. “Que conste que ni siquiera estoy enfadado. Realmente no quiero una relación de confrontación con la cadena. Nunca la he tenido”.

Dijo que estaba “tan sorprendido de que esta gigantesca corporación global no se enfrentara a estos matones”. CBS es propiedad de Paramount Global.

Colbert lleva poco tiempo en la CBS. La cadena anunció el verano pasado que el programa de Colbert, en el que el presidente Donald Trump es blanco frecuente de mordaces bromas, terminaría en mayo. La cadena dijo que era por motivos económicos, pero otros -incluido Colbert- han expresado su escepticismo de que las reiteradas críticas de Trump al programa no tuvieran nada que ver.

La disputa de esta semana con Colbert también recuerda a la del otoño pasado, cuando la ABC sacó de antena al presentador Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesinato del fundador del activismo conservador Charlie Kirk, pero lo reincorporó tras la reacción de los telespectadores.

Hasta el miércoles por la mañana, la entrevista de Colbert con Talarico en YouTube había sido vista más de cinco millones de veces, aproximadamente el doble de lo que el programa del cómico en la CBS atrae cada noche.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
