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Alex DJ a “Gallo The Producer”: “Eres un abusador”

Según el animador de “Puerto Rico gana”, estas serán sus únicas declaraciones tras el altercado del creador de contenido con Edwin “Mondongo” Marrero

12 de junio de 2026 - 7:51 PM

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Jonathann Rosario Ortiz, conocido como "Gallo The Producer", Alex DJ y Edwin Marrero Otero, también conocido como "Mondongo". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó como un careo diseñado para generar números en las plataformas digitales terminó por romper los límites del entretenimiento en Puerto Rico. La violenta altercación física entre el polémico creador de contenido “Gallo The Producer” y el influencer Edwin “Mondongo” Marrero durante una transmisión en vivo en Molusco TV no solo provocó el veto definitivo del primero en dicho espacio, sino que reabrió un debate ético urgente sobre los extremos de la cultura del clic y el contenido basado en controversias.

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Esta tarde, el animador de “Puerto Rico gana” de Telemundo, Alexis Colón, mejor conocido como Alex DJ, separó un espacio al final del programa para expresarse al respecto. Contrario a la información difundida por Jonathann Rosario Ortiz, nombre de pila de “Gallo The Producer”, en horas de la tarde, la producción del nocturno mostró su solidaridad y apoyo al integrante de su elenco.

“Nosotros estamos en contra de la violencia, y pero aún, abusar de una persona que tiene enfermedad de obesidad mórbida, que tan siquiera para pararse tiene circunstancias y tiene problemas, la persona que hace eso, y estas son mis únicas palabras y no voy a entrar en una una dinámica contigo, esto es lo único, se llama abusador”, comenzó.

El presentador agregó: “Mondongo, quiero decirte que estamos contigo. Sabemos que estás triste, hablé contigo anoche, estabas llorando, sabemos que no fue tu culpa. Tu familia está contigo, y el que abusa así no se merece el respeto de nadie. Eres un abusador”.

Horás antes, “Gallo The Producer” acudió a sus redes sociales con declaraciones que involucran a la producción de “Puerto Rico gana”. “Me vetaron de Molusco (TV) y te votaron de Telemundo. Cada acto tiene su consecuencia. Yo estoy dispuesto a bregar con las mías, ¿y tú?“, lee el mensaje con el que acompañó un video.

Alex DJ nos muestra su oso de peluche desde ka sala de la casa de su madre en Las Piedras. Alex DJ estudió en la escuela Superior Ramón Power en Las Piedras. En la foto, Alex DJ enseña unas zapatillas que usó de bebé. Su madre las guarda de recuerdo en su hogar.
1 / 5 | Alex DJ nos muestra dónde creció y sus vivencias en Las Piedras. Alex DJ nos muestra su oso de peluche desde ka sala de la casa de su madre en Las Piedras. - alexis.cedeno
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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