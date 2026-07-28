“Los hombres también bailan”: Men Who Dance llega a Puerto Rico para impulsar la danza masculina

Los bailarines en Puerto Rico tendrán una oportunidad de formación y exposición sin precedentes, con talleres y clases magistrales gratuitas, luego de que el Instituto Coreográfico Interamericano (ICI) anunciara una parada en la isla durante el Men Who Dance Global Workshop.

La plataforma internacional, que busca normalizar la presencia de los hombres en la danza, integrará a Puerto Rico en su itinerario del 7 al 9 de agosto, cuando bailarines de nivel intermedio, avanzado o profesional podrán participar del evento que se realizará en el School for the Performing Arts en Guaynabo.

“Siempre ha sido un reto la visibilidad de los hombres en el escenario como bailarines profesionales, porque en el folclor o urbano tenemos más aceptación. Pero los estereotipos y, más que nada, la falta de información de lo que es el hombre en el baile, pues nos ha puesto en una situación de que hay una escasez de hombres”, expresó Rafi Maldonado López, director artístico del ICI.

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El bailarín, oriundo de Guaynabo, recuerda que este ha sido un problema consistente desde que comenzó su carrera en Puerto Rico en la década de 1980. Por eso, después de años como maestro del Miami City Ballet, decidió crear el ICI, pues entendía necesario tener una plataforma con una singular meta: “normalizar que los hombres también bailan”.

Para Maldonado López, más allá de compartir su visión y ofrecer una plataforma para unos pocos días, aspira a comenzar una conversación con los maestros y bailarines puertorriqueños, de todas las escuelas y compañías, para colaborar en el desarrollo de los bailarines.

“Tengo mucho interés en dirigirnos a todos los directores de compañía, a todos los dueños de escuelas. (...) Es cómo nosotros podemos dejar no solo una huella, sino que podemos crear un enlace para seguir trabajando con este tema en Puerto Rico. ¿Qué apoyo puede ofrecerles el ICI?“, compartió el artista, quien bailó para Ballet Concierto de Puerto Rico y Ballets de San Juan.

El director artístico del ICI resaltó que en Puerto Rico hay un gran talento en la danza, que necesita coordinación para tener mayor visibilidad. Este encuentro entre los líderes del baile en Puerto Rico se dará el jueves, 6 de agosto, a las 7:30 p.m. El lugar aún está por determinarse.

El taller en Puerto Rico incluirá una audición para escoger al representante de Puerto Rico en la próxima edición del festival Men Who Dance, que se celebrará el 28 y 29 de noviembre, en el Broward Center for the Performing Arts de Fort Lauderdale, Florida. La selección se hará luego de los dos días de talleres, que incluirán clases de ballet clásico, contemporáneo, jazz y hip hop.

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La próxima edición del festival Men Who Dance, que se celebrará el 28 y 29 de noviembre, en el Broward Center for the Performing Arts de Fort Lauderdale, Florida. (Suministrada)

“Al final de la jornada del sábado, vamos a seleccionar los diez mejores que estén ahí para regresar el domingo y mostrar un poco de sus técnicas en solo, porque debes estar abierto a todos los tipos de baile”, explicó Clay Oliveira, gerente de producción de Men Who Dance.

El bailarín que sea seleccionado para representar a Puerto Rico tendrá un espacio para presentarse en el festival, aparte de tomar clases y talleres con profesionales en el sur de la Florida. La beca que recibirá el artista incluye pasaje aéreo, alojamiento, transporte local y estipendios.

“Ha habido boricuas que están en los elencos de otras compañías, pero cuando nosotros tenemos Men Who Dance Global es una reseña, un enfoque que se da, en el festival, a ese país. Hay un pequeño video de la isla, de todo lo que esté pasando, salen a relucir cuáles son las compañías, los directores y darle un poco de brillo”, abundó Maldonado López.

Men Who Dance comenzó, en 2020, con un grupo de 15 bailarines. Tres años después, en 2023, se convirtió en el festival de danza masculina más grande de Estados Unidos, con una participación de mas de 40 bailarines. El crecimiento ha continuado al punto de, en 2025, tener más de 50 artistas sobre el escenario provenientes de más de 20 países.

“Lo más hermoso es que es todo tipo de baile. La presencia del hombre en el cballet clásico, la danza contemporánea, el folclor y la capoeira, los gauchos, flamenco, tango, hasta hemos tenido dos veces presencia de la cultura indígena”, aseveró Maldonado López, quien considera que el arte tiene un componente social, y que “las comunidades son mucho más fuertes cuando la comunidad creativa es saludable”.

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También han llevado los talleres de Men Who Dance Global a países como Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay y Paraguay. Este año, aparte de Puerto Rico, también visitaron Colombia.

Los organizadores aspiran a que lleguen entre 70 y 80 bailarines puertorriqueños, de 18 a 30 años, al centro en Guaynabo, indistintamente si se forman en esa escuela o en alguna otra. Los interesados pueden registrarse en ici-america.org.