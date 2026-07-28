Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, presenta a su hija: “Por fin estás aquí”

La influencer Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, reveló a través de sus redes sociales el nacimiento de su bebé, a quien nombró Eira del Mar.

“Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta bendición”, compartió Ayala González junto a tiernas fotografías de la llegada de su hija.

La nieta de Daddy Yankee nació el pasado 22 de julio en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

Según había informado en días recientes, a la también creadora de contenido le inducirían el parto antes de las 40 semanas por recomendación médica, período que marca el término de un embarazo completo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, compartió que había sido diagnosticada con una afección conocida como colestasis del embarazo, que provoca problemas con los ácidos biliares y el hígado.

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La influencer explicó que el diagnóstico requirió un seguimiento médico constante durante las últimas semanas de su embarazo. No obstante, aseguró que tanto ella como la bebé evolucionaron favorablemente, lo que permitió extender la gestación hasta las 37 semanas.