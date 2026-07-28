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Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, presenta a su hija: “Por fin estás aquí”

La bebé nació el pasado 22 de julio en el Hospital Auxilio Mutuo

28 de julio de 2026 - 8:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesaaelys Ayala González anunció su embarazo en febrero. (Instagram./Jesaaelys)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La influencer Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, reveló a través de sus redes sociales el nacimiento de su bebé, a quien nombró Eira del Mar.

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“Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias, Dios, por esta bendición”, compartió Ayala González junto a tiernas fotografías de la llegada de su hija.

La nieta de Daddy Yankee nació el pasado 22 de julio en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

Según había informado en días recientes, a la también creadora de contenido le inducirían el parto antes de las 40 semanas por recomendación médica, período que marca el término de un embarazo completo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, compartió que había sido diagnosticada con una afección conocida como colestasis del embarazo, que provoca problemas con los ácidos biliares y el hígado.

La influencer explicó que el diagnóstico requirió un seguimiento médico constante durante las últimas semanas de su embarazo. No obstante, aseguró que tanto ella como la bebé evolucionaron favorablemente, lo que permitió extender la gestación hasta las 37 semanas.

“Le maduramos los pulmones, tuve monitoreo fetal todas las semanas, ponerme las correas y velar todos los movimientos de la muchacha. Todo estaba en orden. A mis 35 semanas vuelven a monitorearme los ácidos biliares y bajaron de 107 a 4. Gracias a Dios, porque eso lo hace solo Dios nada más. La doctora me dijo te voy atrasar una semana más para que llegues a las 37 semanas, pero no más de eso”, explicó con tranquilidad Ayala González en aquel momento.

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Daddy YankeeFamilia
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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