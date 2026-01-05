Las fotos de la boda de Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, que despiertan curiosidad

La maquilladora y creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, comenzó el año compartiendo unas fotografías acerca de un momento especial en su vida, que ocurrió en los pasados meses.

Fue en sus redes sociales, que publicó el siguiente mensaje: “octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”, junto a una serie de imágenes, en donde luce ataviada de blanco, además de mostrar los anillos junto a su esposo, llamado Carlos.

Asimismo, lució sonriente y desfiló tomada del brazo de su madre, Mireddys González, en lo que pareció ser una ceremonia íntima.

El gran ausente en las fotografías fue su progenitor. Cabe destacar que la influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram llegó a manifestar públicamente su malestar contra el creador de “Sonríele a la vida”, luego de que en diciembre de 2024 se desatara un proceso legal contra su madre y que se ha extendido hasta el presente.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la segunda hija de Daddy Yankee ha mostrado su total apoyo a González.