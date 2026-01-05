Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las fotos de la boda de Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, que despiertan curiosidad

La maquilladora y creadora de contenido desfiló del brazo de su madre Mireddys González

5 de enero de 2026 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesaaelys Ayala durante su casamiento hace unos meses. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento

La maquilladora y creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, comenzó el año compartiendo unas fotografías acerca de un momento especial en su vida, que ocurrió en los pasados meses.

Fue en sus redes sociales, que publicó el siguiente mensaje: “octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”, junto a una serie de imágenes, en donde luce ataviada de blanco, además de mostrar los anillos junto a su esposo, llamado Carlos.

Asimismo, lució sonriente y desfiló tomada del brazo de su madre, Mireddys González, en lo que pareció ser una ceremonia íntima.

El gran ausente en las fotografías fue su progenitor. Cabe destacar que la influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram llegó a manifestar públicamente su malestar contra el creador de “Sonríele a la vida”, luego de que en diciembre de 2024 se desatara un proceso legal contra su madre y que se ha extendido hasta el presente.

Desde entonces, la segunda hija de Daddy Yankee ha mostrado su total apoyo a González.

Muchos de los mensajes en la publicación son de felicitaciones a la pareja. Otros cuestionan la ausencia de DY.

Daddy YankeeMireddys González
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
