¿Daddy Yankee sabe de maquillaje? Mira cómo narra la rutina de “make-up” de su hija Jesaaelys

“Eje, aquí está una de las princesas de mi vida, una de mis reinas, Jessaelys. Con un cepillito está pintándose las cejas. Ahí con una cremita para los ojos, de aumentarse los ojos, no sé de qué color, color cremita. Ahí la vemos con un lápiz negro, pintándose las cejas, egipcia, faraónica, cleopátrica, me gusta eso”, dijo mientras dejaba escapar alguna que otra risa para describir la aplicación de la línea en el párpado superior para lograr un “cat eye”.

“Ahí se está poniendo cremita para humectarse la cara, de color blanco, para humectarse la cara. Se está dando unos masajes estrambóticos. Ahí la vemos con una cremita color crema, otra vez cepillito maquillándose los cachetes. Se van viendo brillosos, se ven bien. My bien, un estilo. Otra vez un cepillito, con la crema color crema. Ah, eso sí, eso es de los artistas, el polvito, eso lo sé reconocer. Eso es otro cepillo, otra cremita, le pintaron la cara más clarita, no sé por qué tienen un color morenito y después blanco, pero le va quedando bien” , dijo con su estilo particular, en referencia al uso del corrector y la práctica del contorno.

“Vamos con la esponja, no de fregar, es la esponja pa’ la cara, muy buena. Se está fregando los ojos. Pero está bien, le está quedando bien. Ahí va otra cremita, no eso es polvito para cubrirse los ojos, blanca. Ahora se está poniendo del color de su piel. La brochita de ella, más grande esa, se ve de porcelana. Ahí va para los cachetes, se pone los cachetitos rojos, se está poniendo la nariz morenita. ¿Esos son unas tijeras? No, eso es para poner en las pestañas. El cepillito, no sé como se llama, el ‘liner’. ¿Liner?”, pregunta para referencia a la aplicación de la máscara.