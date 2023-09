Una de las hijas del exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee, la maquilladora e influencer Jesaaelys Ayala González, decidió mudarse de Orlando, en el estado de Florida, en donde vivió por seis años, para regresar a la tierra que le vio nacer.

La joven, producto del matrimonio del famoso reguetonero y Mireddys González, compartió a través de sus redes sociales todo el proceso de mudanza y cómo fueron vaciando la casa que los acogió por cuatro años.

Días previos, luego de mantener en secreto el lugar adónde se mudaría, en un video de maquillaje de los que suele hacer, terminó con la expectativa y les reveló a sus más de 87 mil de seguidores de Facebook cuál sería el destino.

“Puerto Rico es el destino. Si se están preguntando por qué Puerto Rico, ahí es donde está toda mi familia y todas mis amistades. Honestamente, yo después de vivir en Orlando casi seis años, sé que mi lugar es alrededor de ellos. Todo este tiempo que yo viví en Orlando, no me dejó amistades. Mi familia lejos y yo gracias a Dios pude comenzar mi carrera como influencer, que pude crear contenido en serio. Realmente eso me resultó, ese proceso de crecimiento personal y profesional. Pude lanzar mi marca aquí, pero siento que mi tiempo aquí ya se acabó”, manifestó la maquillista, que tiene además 1.8 millones de seguidores en Instagram.

“Sentía que si seguía viviendo aquí iba a botar años, básicamente en soledad. No solo mi familia vive allá, sino la familia de Carlos y sus amistades. Todo nuestro núcleo y nuestro ‘support system’ está en Puerto Rico. La razón por la que a mí me dio depresión fue por este sentimiento de soledad que llevo arrastrando hace como dos, tres años. No fue por nada de las redes ni por estar mucho tiempo en las redes. Ya tocaba, sentía que era mucho, que me sentía sola. Ya tocaba y nos fuimos”, añadió en su mensaje mientras dejó saber el estrés que le provocó el proceso de mudanza.

Asimismo, destacó que su trabajo es remoto y que no conflige con la decisión que tomó, por lo que se encontraba contenta por los nuevos comienzos, aunque no negó tener sentimientos encontrados.

Hace un par de días, un sorpresivo y emotivo recibimiento a la isla de Puerto Rico fue lo que ella y su prometido Carlos Olmo, recibieron por parte de amigos y familiares, incluyendo al llamado “Big Boss”, quien los recibió con brazos extendidos.

En una guagua escolar, tipo “party bus”, con bocinazos, el sonido de instrumentos y gritos, fueron recibidos en pleno aeropuerto, para luego continuar de chinchorreo y terminar comiendo en familia.

El que Jesaaelys tomara la decisión de residir en Puerto Rico de manera permanente coincide con el retiro de su padre de los escenarios.

Luego de finalizar la gira de “La Última Vuelta”, que se convirtió en la segunda gira más taquillera en el mundo en el 2022, el intérprete de “Gasolina” se presentará ante su público puertorriqueño con el espectáculo “La Meta”, producido por Mr. Sold Out, que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre 2023.

Estos conciertos sustituyen los conciertos que estaban programados para enero 2023 en el estadio Hiram Bithorn, y que posteriormente fueron cancelados.