Luego de que el pasado mes de abril anunciaran que el cantante urbano puertorriqueño Daddy Yankee había vendido en su totalidad las cinco funciones de los conciertos finales en Puerto Rico antes de su retiro total de los escenarios y con un espectáculo totalmente nuevo, esta mañana su manejador y productor Raphy Pina anunció que se liberaron y abrieron nuevas secciones.

Luego de finalizar la gira de “La Última Vuelta”, que se convirtió en la segunda gira más taquillera en el mundo en el 2022, llegó el momento para que el autodenominado “Big Boss” pueda deleitar a su público puertorriqueño, así como lo hizo ante los fanáticos de todas partes del mundo.

“¿Quisieras estar en la primera presentación de DY en ‘La Meta’? Esta es tu última oportunidad. Se liberan y se abren nuevas secciones para que seas parte del comienzo de la despedida del Big Boss, el jueves, 30 de noviembre de 2023″, dice la publicación, cuyos boletos estarán aa la venta este viernes 1 de septiembre desde las 8:00 p.m. a través de Ticketera.

“La Meta”, producido por Mr. Sold Out, se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico y los conciertos inician desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre 2023 . Estos conciertos sustituyen los conciertos que estaban programados para enero 2023 en el estadio Hiram Bithorn.

Pina, quien se encuentra cumpliendo una condena federal de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego, aprovechó en el mismo video para referirse al retiro del intérprete de “Gasolina”. A la vez resalta que va a disfrutar de lo que ha trabajado por tantos años y que su marca “Daddy Yankee”, no se va a retirar.

Asimismo, el esposo de la cantante urbana Natti Natasha, en un emotivo mensaje, agradeció a Daddy Yankee por toda su trayectoria, en donde creció como profesional y se cultivó una amistad incondicional.

“Te amamos mucho, toda mi familia, todos tus fanáticos, tu familia te agradece. Yo te agradezco personalmente, he aprendido mucho de tu disciplina, de tu sinceridad, de mis momentos más difíciles que he pasado en mi vida, estuviste ahí presente, y no voy a tener con qué pagarte, sino con lealtad y gratitud. Estaré agradecido, mis hijos, todo el mundo. No me voy a poner más sentimental porque me da con llorar”, dijo el productor, quien es padre de cuatro hijos.

“Te doy las gracias de parte de toda la familia Pina, por todo lo que has hecho, por inspirarnos en este negocio, por abrir todas esas puertas, por nunca decir que no, por nunca rendirte, nunca doblegarte. Por más que nos tiraron al principio en esta industria y jod....n con la música y de que esto no iba a pasar de primera base, pues pasó, y hoy en día es una marca mundial. Es un sustento de toda la industria en el mundo. Yo poder tener mis logros, mis frutos, por ese sonido del reguetón, usted es una parte principal de eso, y se te agradece. Ya se acerca el final de la gira. Espero poder estar cerca de ti, lo que Dios quiera, y si no lo estoy siempre recuerda que aquí vas a tener un fan que donde quiera que esté, estará disfrutando de ese momento con toda la fanaticada que va a estar viéndote. Te envío un abrazo mi hermano”, expresó Pina, quien recientemente, desde la prisión en el estado de Carolina del Norte dijo que pronto saldrá de la cárcel y para festejarlo hará un “party único” en las playas de la isla.

El padre de cuatro hijos fue sentenciado el 24 de mayo de 2022 por el juez federal Francisco Besosa a tres años y cinco meses de prisión por cargos por posesión ilegal de armas de fuego y porque una de esas armas estaba alterada para disparar de forma automática. Pina ingresó ese mismo día a prisión.