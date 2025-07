La emoción pudo más que el calor: miles llegan temprano a la primera cita de Bad Bunny en el Coliseo

La expectativa ante el primer concierto de la residencia artística de Bad Bunny comenzó ayer desde temprano y bajo un sol que no dio tregua.

El primero en una de las filas que daba acceso al recinto era el influencer y entrenador Charlie Santiago, conocido en redes como “Charly Pompéate” junto a su pareja, Daisy Ramos, quienes consiguieron taquillas a última hora, esta misma semana. Viajaron desde Aguadilla para no perderse la primera función.

“Fue una misión, pero vale la pena no perderse esto. Este evento es una celebración para nosotros los puertorriqueños y para hacernos sentir ante el mundo”, expresó Santiago.

Bad Bunny une generaciones y familias. Adriana Méndez, una joven de 16 años, llegó acompañada por su abuela de 63, Irma González, quien le consiguió las taquillas como regalo de cumpleaños. “Ella es la fanática, pero este último disco debo decir que a mí también me gustó mucho, así que con gusto la acompaño y me lo voy a disfrutar”, contó la adulta acompáñate y residente de Levittown.

Hoy, 11 de julio, da inicio finalmente la histórica residencia de Bad Bunny “No me quiero ir de aquí” , que constará de 30 conciertos todos los viernes, sábados y domingos, hasta el 14 de septiembre de este año.

Por su lado, Alejandro Pabón, productor y socio de Move Concerts, a cargo del evento, afirmó más temprano hoy que lo que experimentará el público que vaya a los conciertos de Benito Antonio Martínez, verán algo nunca visto. “Esto no tiene comparación y es algo único. El impacto que va a crear en Puerto Rico, las 30 fechas, tres meses, tener el Coliseo para nosotros y un montaje completo que no va a salir de aquí”, destacó Pabón. “Lo que ustedes van a ver hoy por la noche por primera vez, que está adentro, que nadie sabe lo que es, es una locura, no tiene comparación realmente, de corazón”, aseguró en una entrevista realizada en “Noticentro al amanecer” de Wapa TV.