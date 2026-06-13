La inesperada confesión de Olivia Rodrigo en la promoción de su nuevo disco

Olivia Rodrigo está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Este 12 de junio, la estrella estadounidense lanzó “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, su esperado tercer álbum de estudio, un trabajo que ya está dando de qué hablar entre sus seguidores y la crítica especializada.

Sin embargo, en medio de la promoción de este nuevo proyecto musical, la cantante sorprendió al hacer una confesión muy personal sobre su salud. Lo que comenzó como una charla relajada sobre su música terminó revelando una condición que pocos conocían.

Durante una reciente entrevista en la radio KISS FM UK, Rodrigo habló abiertamente sobre ser parcialmente sorda de un oído. Todo ocurrió cuando el presentador Tyler West mencionó una de las canciones de su nuevo disco, titulada “What’s Wrong with Me?”, y le preguntó en tono de broma: “¿Qué te pasa realmente?”.

“Hay bastante que está mal conmigo”, respondió entre risas. Luego sorprendió al revelar que tiene una pérdida auditiva considerable en el oído izquierdo.

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“De hecho, soy como un 60% sorda en mi oído izquierdo. Así que, si te sientas de este lado y tratas de contarme un secreto, no podría entender lo que estás diciendo. Así que, si me cuentas un secreto, ve al oído derecho”, compartió.

Aunque Rodrigo no explicó las causas de esta afección ni detalló desde cuándo convive con ella, sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de sus fanáticos.