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La inesperada confesión de Olivia Rodrigo en la promoción de su nuevo disco

La estrella estadounidense habló por primera vez sobre una condición de salud que la afecta

13 de junio de 2026 - 11:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Olivia Rodrigo arrives at the MTV Video Music Awards on Tuesday, Sept. 12, 2023, at the Prudential Center in Newark, N.J. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Olivia Rodrigo está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Este 12 de junio, la estrella estadounidense lanzó “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, su esperado tercer álbum de estudio, un trabajo que ya está dando de qué hablar entre sus seguidores y la crítica especializada.

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Sin embargo, en medio de la promoción de este nuevo proyecto musical, la cantante sorprendió al hacer una confesión muy personal sobre su salud. Lo que comenzó como una charla relajada sobre su música terminó revelando una condición que pocos conocían.

Durante una reciente entrevista en la radio KISS FM UK, Rodrigo habló abiertamente sobre ser parcialmente sorda de un oído. Todo ocurrió cuando el presentador Tyler West mencionó una de las canciones de su nuevo disco, titulada “What’s Wrong with Me?”, y le preguntó en tono de broma: “¿Qué te pasa realmente?”.

“Hay bastante que está mal conmigo”, respondió entre risas. Luego sorprendió al revelar que tiene una pérdida auditiva considerable en el oído izquierdo.

“De hecho, soy como un 60% sorda en mi oído izquierdo. Así que, si te sientas de este lado y tratas de contarme un secreto, no podría entender lo que estás diciendo. Así que, si me cuentas un secreto, ve al oído derecho”, compartió.

Aunque Rodrigo no explicó las causas de esta afección ni detalló desde cuándo convive con ella, sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de sus fanáticos.

Si hay una tendencia general en las nominaciones de 2024, es que las artistas femeninas superaron a sus homólogos masculinos.La cantante SZA recibió nueve nominaciones al Grammy, que incluyen grabación, álbum y canción del año. Eilish ha acumulado siete premios Grammy a lo largo e su carrera.
1 / 10 | Grammy 2024: Mujeres dominan las principales categorías . Si hay una tendencia general en las nominaciones de 2024, es que las artistas femeninas superaron a sus homólogos masculinos. - The Associated Press
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