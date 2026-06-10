Poderoso mensaje de Giselle Blondet tras revelar complicaciones de salud por cirugía de espalda

La presentadora puertorriqueña Giselle Blondet reapareció en redes sociales tras enfrentar problemas de salud durante ocho meses.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Blondet reveló que tuvo que ser sometida a una segunda cirugía de espalda en febrero tras la primera intervención complicarse con bacterias e infecciones.

“¡Estoy viva, estoy sana!“, dijo de entrada la conductora de televisión.

“Han sido ocho meses difíciles. Como ustedes saben, tuve una operación que se complicó, era una operación bastante sencilla, pensaba que iba a estar fuera tres semanas, pero se complicó, tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez”, expresó.

“Lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin Él literalmente no estaría aquí, y a cada una de las personas que han estado conmigo que no me han fallado, mis hijos, mi familia, mis amigos, amigas entrañables, y compañeros de trabajo que han estado pendientes de mí, gente que yo nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar una llamada o que fueran a estar preocupados por mí, me sorprendieron”, añadió.

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“La fe definitivamente es necesaria para superar cualquier situación que aparezca en el camino, y lo otro que va agarrado de la mano, es la actitud que uno tiene”, sostuvo.

“Ya me puedo sentar, ya puedo manejar, ya puedo salir al aire libre, pero todavía me falta: tengo que hacer terapia física, pero estoy bien”, dijo.