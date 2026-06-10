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Poderoso mensaje de Giselle Blondet tras revelar complicaciones de salud por cirugía de espalda

La presentadora boricua regresó a las redes sociales con un video de agradecimiento

10 de junio de 2026 - 10:59 AM

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“Estoy viva, estoy sana”. Con esa poderosa afirmación, Giselle Blondet reapareció en redes sociales tras un quebranto de salud como secuela de dos cirugías de espalda. (Instagram / @giselleblondet)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La presentadora puertorriqueña Giselle Blondet reapareció en redes sociales tras enfrentar problemas de salud durante ocho meses.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Blondet reveló que tuvo que ser sometida a una segunda cirugía de espalda en febrero tras la primera intervención complicarse con bacterias e infecciones.

“¡Estoy viva, estoy sana!“, dijo de entrada la conductora de televisión.

“Han sido ocho meses difíciles. Como ustedes saben, tuve una operación que se complicó, era una operación bastante sencilla, pensaba que iba a estar fuera tres semanas, pero se complicó, tuve unas bacterias, unas infecciones, etcétera, y me tuvieron que operar otra vez”, expresó.

“Lo más importante para mí en este momento es mostrar mi agradecimiento a Dios primero, porque sin Él literalmente no estaría aquí, y a cada una de las personas que han estado conmigo que no me han fallado, mis hijos, mi familia, mis amigos, amigas entrañables, y compañeros de trabajo que han estado pendientes de mí, gente que yo nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar una llamada o que fueran a estar preocupados por mí, me sorprendieron”, añadió.

“La fe definitivamente es necesaria para superar cualquier situación que aparezca en el camino, y lo otro que va agarrado de la mano, es la actitud que uno tiene”, sostuvo.

“Ya me puedo sentar, ya puedo manejar, ya puedo salir al aire libre, pero todavía me falta: tengo que hacer terapia física, pero estoy bien”, dijo.

Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. Los inicios de la actriz en la televisión puertorriqueña fueron en el 1981 al debutar en la telenovela "Ariana". La actriz y presentadora fue en el 2023 la Gran Mariscal de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.
1 / 17 | Giselle Blondet: 60 años de evolución constante. Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. - OMAR CRUZ

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