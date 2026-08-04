Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily revela que quiere volver a ser madre: “Lo estamos buscando”

La empresaria confirmó que en los próximos meses se mudará a México para estar más cerca de su pareja

4 de agosto de 2026 - 5:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera fue la ganadora del gran premio de $200,000 de "LCDLF". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La modelo boricua Maripily Rivera atraviesa una de las etapas más felices de su vida personal y no teme hablar de sus planes de futuro. Durante una entrevista esta tarde en el programa “En Casa con Telemundo”, la empresaria y ganadora de “La casa de los famosos 4″ sorprendió al revelar que desea convertirse nuevamente en madre junto a su actual pareja.

RELACIONADAS

La puertorriqueña confesó que, tras encontrar una relación estable y sana, siente que ha llegado el momento de volver a considerar la maternidad, un sueño que había quedado pendiente desde el nacimiento de su hijo, Joe Joe.

“Me gustaría volver a ser madre”, expresó al hablar sobre los próximos capítulos de su vida mientras se prepara para una nueva etapa en México.

La modelo explicó que tanto ella como su pareja comparten el deseo de formar una familia y que actualmente intentan tener un bebé.

“Actualmente lo estamos buscando los dos. En algún momento sucede. Si sucede, será bienvenido y si no, será en el momento que diga Dios”, aseguró.

La ponceña señaló que una de las razones que la impulsan a dar este paso es la confianza que tiene en su compañero sentimental, a quien describió como una persona estable, respetuosa y con las cualidades necesarias para asumir la paternidad.

“Es una persona estable, es una persona que sé que va a ser un buen padre. Lo queremos los dos”, afirmó.

La empresaria también recordó que después de convertirse en madre de Joe Joe sintió deseos de tener más hijos, aunque algunos temores le impidieron concretar ese anhelo en aquel momento.

“Me quedé con las ganas de volver a ser mamá”, confesó.

Mientras espera que ese sueño pueda hacerse realidad, Maripily aseguró que disfruta plenamente de su relación. Según explicó, ambos mantienen una dinámica de constantes viajes para compartir tiempo juntos debido a sus compromisos profesionales.

Entre risas, la boricua también admitió que cada vez que se encuentran aprovechan para intentar agrandar la familia.

“Siempre que nos vemos, practicamos para ver si puedo tener un varoncito”, bromeó durante la conversación.

La revelación llega en un momento de grandes cambios para la puertorriqueña. La creadora de contenido confirmó que en los próximos meses se mudará a México para estar más cerca de su pareja y desarrollar nuevos proyectos profesionales.

Sin embargo, más allá de la mudanza y los retos laborales que le esperan, la multifacética dejó claro que su mayor ilusión en estos momentos es volver a escuchar la palabra “mamá” y compartir con un nuevo hijo esta etapa de plenitud.

Maripily Rivera festeja sus 49 años. Maripily compartió una sesión de fotos en honor a la celebración de sus 49 años. (Foto: @myboudoirstudios y @sebastiani_studios)Además pudo presentar su línea de tenis.
1 / 15 | Maripily Rivera celebra sus 49 años sin arrepentimientos . Maripily Rivera festeja sus 49 años. - Suministrada
Tags
MaripilyMaternidad
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: