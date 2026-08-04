Maripily revela que quiere volver a ser madre: “Lo estamos buscando”

La modelo boricua Maripily Rivera atraviesa una de las etapas más felices de su vida personal y no teme hablar de sus planes de futuro. Durante una entrevista esta tarde en el programa “En Casa con Telemundo”, la empresaria y ganadora de “La casa de los famosos 4″ sorprendió al revelar que desea convertirse nuevamente en madre junto a su actual pareja.

La puertorriqueña confesó que, tras encontrar una relación estable y sana, siente que ha llegado el momento de volver a considerar la maternidad, un sueño que había quedado pendiente desde el nacimiento de su hijo, Joe Joe.

“Me gustaría volver a ser madre”, expresó al hablar sobre los próximos capítulos de su vida mientras se prepara para una nueva etapa en México.

La modelo explicó que tanto ella como su pareja comparten el deseo de formar una familia y que actualmente intentan tener un bebé.

“Actualmente lo estamos buscando los dos. En algún momento sucede. Si sucede, será bienvenido y si no, será en el momento que diga Dios”, aseguró.

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La ponceña señaló que una de las razones que la impulsan a dar este paso es la confianza que tiene en su compañero sentimental, a quien describió como una persona estable, respetuosa y con las cualidades necesarias para asumir la paternidad.

“Es una persona estable, es una persona que sé que va a ser un buen padre. Lo queremos los dos”, afirmó.

La empresaria también recordó que después de convertirse en madre de Joe Joe sintió deseos de tener más hijos, aunque algunos temores le impidieron concretar ese anhelo en aquel momento.

“Me quedé con las ganas de volver a ser mamá”, confesó.

Mientras espera que ese sueño pueda hacerse realidad, Maripily aseguró que disfruta plenamente de su relación. Según explicó, ambos mantienen una dinámica de constantes viajes para compartir tiempo juntos debido a sus compromisos profesionales.

Entre risas, la boricua también admitió que cada vez que se encuentran aprovechan para intentar agrandar la familia.

“Siempre que nos vemos, practicamos para ver si puedo tener un varoncito”, bromeó durante la conversación.

La revelación llega en un momento de grandes cambios para la puertorriqueña. La creadora de contenido confirmó que en los próximos meses se mudará a México para estar más cerca de su pareja y desarrollar nuevos proyectos profesionales.

Sin embargo, más allá de la mudanza y los retos laborales que le esperan, la multifacética dejó claro que su mayor ilusión en estos momentos es volver a escuchar la palabra “mamá” y compartir con un nuevo hijo esta etapa de plenitud.