“Objetivo Fama” se muda al Distrito T-Mobile

En lo que será el inicio de una nueva etapa en el “reality” de canto “Objetivo Fama”, esta mañana los productores del anunciaron que la grabación de las galas de se llevarán a cabo este año en la Plazoleta Popular del Distrito T-Mobile, en San Juan. De igual manera en una conferencia de prensa, también se supo que dichas galas comenzarán a transmitirse a partir del domingo, 6 de septiembre, a las 8:00 p.m., tanto por Telemundo Puerto Rico, como por su canal de YouTube.

De esta manera, el popular programa no solo estrenará una nueva sede, dejando atrás el Centro de Bellas Artes de Caguas, que sirvió como base durante la pasada temporada, sino que también llegará al público en un nuevo horario, ya que anteriormente se transmitía los sábados. De igual manera se confirmó la participación de la puertorriqueña Gil Marie López como presentadora principal, no así de la mexicana Jimena Gállego, quien no regresa este año.

“Hoy día está cambiando lo que es el entretenimiento, por lo que poder combinar lo que llamamos una experiencia de 360 grados, que incluye no solamente la televisión, sino el ‘streaming’ y el público físicamente, es algo que permiten medios como el Distrito T-Mobile”, indicó Soraya Sánchez, productora del programa. “Realmente es completamente inesperado poder traer un proyecto de televisión hasta aquí, pero lo vamos a lograr y el público va a estar muy contento con el resultado”.

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Como parte del nuevo hogar de “Objetivo Fama”, semanalmente habrá disponibles boletos para la venta de 250 asientos VIP a través de Ticketera. El resto del área en la Plazoleta Popular estará abierta al público general sin costo alguno.

Programas especiales

La emoción por el regreso de “Objetivo Fama” comenzará varias semanas antes de su estreno con dos programas especiales que servirán de antesala a la competencia. El primero llegará el sábado, 22 de agosto, con un especial de audiciones que mostrará quiénes buscan alcanzar sus sueños y qué los llevó hasta esta etapa de la competencia. Más adelante, el domingo, 30 de agosto, el especial “Camino a la fama” revelará finalmente a los 18 participantes que formarán parte de la famosa casa.

También se supo que una vez inicie el ‘reality’ en septiembre, se transmitirá por Telemundo todos los sábados, a las 7:00 p.m. el programa “Objetivo Fama: Sin editar”, moderado por Nelson del Valle y Ariana Babilonia, exfinalista de la séptima edición de “Objetivo Fama”. Asimismo, el programa contará con Cristian Diana, primer finalista de la pasada edición del “reality”. Esta será una oportunidad para que el pública vea un resumen de todo lo que ocurrió durante la semana de ensayos previo a la gala del domingo.

“‘Objetivo Fama’ es un abrazo a los jóvenes que están buscando un espacio para donar su talento a la comunidad”, mencionó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico. “Este año vamos con todo, porque en este proyecto hay corazón y es importante abrazar el talento de los jóvenes puertorriqueños que participan y demostrarle a los que vienen de afuera de que está hecho el corazón del puertorriqueño”.

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La nueva temporada arrancará oficialmente el domingo, 6 de septiembre, con su primera gala, dando paso a una intensa jornada que culminará el domingo, 22 de noviembre de 2026, cuando se conozca al ganador o ganadora de la octava edición del exitoso “reality” musical.