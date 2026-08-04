Jearnest Corchado celebra su entrada a los estudios de Warner Bros. en Hollywood

La actriz puertorriqueña Jearnest Corchado se encuentra mega emocionada al poder cumplir su sueño de niña en el que decía: “voy a ser una actriz de Hollywood”.

Esta semana la boricua se encuentra inmersa en trabajando en un nuevo proyecto en los estudios de Warner Bros., uno de los espacios de producción más grandes en importantes en la meca del cine: Hollywood en California.

“Ustedes saben lo que es que llevo diciendo que voy hacer una actriz de Hollywood desde los siete años y estoy aquí en los estudios de Warner Brothers normal. Un día de trabajo normal. Chillin,caminando por los ‘stages’”, compartió la también cantante en un video publicado en sus redes sociales.

Corchado no ha revelado cuál es la producción en la que trabaja, ni si se trata de un proyecto para cine o para las diferentes plataformas streaming. Lo que sí dijo es que le agradece a su niña interior por nunca rendirse en la búsqueda de alcanzar sus sueños.

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“Gracias a la niña que fui. Gracias a ti estamos aquí. Gracias por esa convicción que tuviste, gracias por creer en ti más que nadie, gracias por seguir caminando hacia delante cuando tantos adultos te decían que buscaras un “plan B.” Gracias por pararte siempre con la frente en alto cuando otros te dudaban. GRACIAS por ser la niña que me trajo hasta aquí. GRACIAS pequeña JEARNEST. ⭐️Si estás dudado de ti hoy, espero que este video te llene de mucha esperanza", expresó la actriz.