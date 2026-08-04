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Se despide el primer eliminado de “La casa de los famosos México 2026”

También, los participantes protagonizaron una intensa noche de posicionamiento

4 de agosto de 2026 - 9:31 AM

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Galilea Montijo (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México dejó los primeros enfrentamientos abiertos entre los habitantes. Además de conocerse a la primera eliminada de la temporada, los participantes protagonizaron una intensa noche de posicionamiento en la que Yanet García fue la concursante que más señalamientos recibió por parte de sus compañeros.

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Al final de la gala, Galilea Montijo anunció que Mariana Ochoa se convertía en la primera eliminada del reality.

“Eres tú, Mariana. Primera eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’”, dijo la conductora.

Mariana Ochoa reacciona a su eliminación

Tras abandonar la casa, la integrante de OV7 aseguró que esperaba permanecer más tiempo en la competencia, aunque dijo aceptar la decisión del público.

“Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas”, comentó.

La cantante también deseó que sus excompañeros logren dejar atrás las diferencias. “Ojalá que crucen la línea y se unan, porque siento que están desunidos y que se están empezando a dividir. Les deseo suerte a todos”, expresó.

Yanet García, la habitante más señalada durante el posicionamiento

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el posicionamiento de Cynthia Klitbo, quien decidió colocarse frente a Yanet García por el conflicto que ambas protagonizaron días atrás debido a los ronquidos de la actriz.

“Yanet, quiero que te vayas de la casa porque, a pesar de que ronco, me hiciste sentir muy humillada, me súper exhibiste”, reclamó Klitbo.

La modelo respondió ofreciendo una disculpa pública.

“Te pido una disculpa, nunca ha sido mi intención lastimarte. Estoy aquí para sumar, para apoyar y dar lo mejor de mí”, respondió.

Más tarde, Gema Garoa también eligió a Yanet y le reprochó la poca convivencia que han tenido dentro del reality. “Siento que si hemos hablado un par de cosas es porque yo he hecho por acercarme a ti. Eres a la que menos voy a extrañar porque eres con la que menos he convivido”, dijo.

A esa lista se sumó Ernesto Laguardia, quien volvió a tocar el tema de los ronquidos y del cambio de habitación.

“Creo que romper un equipo no se hace. He tratado de acercarme a ti, pero siento que no estás a gusto dentro de la casa”, comentó el actor.

Yahir, Arantza y Brianda lanzan sus reclamos

Otro de los posicionamientos que llamó la atención fue el de Yahir, quien se colocó frente a Luis Chaparro por considerar que ha sido demasiado reservado.

“Quiero que te vayas porque siento que no sacaste la garra que me hubiera encantado ver en ti. Te vi todo el tiempo tibio”, expresó el cantante.

Por su parte, Arantza Ruiz eligió a Mariana Ochoa, a quien señaló por no permitir que todos expresaran sus opiniones.

“En conversaciones a veces no dejas que las otras personas participen”, afirmó.

En el mismo sentido, Brianda aseguró que nunca logró conectar con la cantante. “Simplemente siento que eres la persona con la que menos conexión he hecho. Todo ha sido muy superficial”, comentó.

Con la salida de Mariana Ochoa y las primeras diferencias ya expuestas frente a frente, la competencia entra en una nueva etapa en la que las alianzas y rivalidades comienzan a definirse dentro de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”. El reality continúa con su transmisión 24/7 a través de ViX, mientras las galas seguirán transmitiéndose en Las Estrellas.

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La casa de los famososMéxico
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