Modernizan el Archivo General y logran un ahorro de más de $500,000

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció la instalación de un nuevo transformador de alta capacidad en el edificio Don Ricardo Alegría, sede del Archivo General de Puerto Rico (AGPR) y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico (BNPR).

La importante obra de infraestructura permitirá un ahorro aproximado de $504,000 anuales al erario, además de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico de estas instalaciones que resguardan el patrimonio documental y bibliográfico de Puerto Rico.

El Archivo General resiste al embate del tiempo y el olvido: esto fue lo que encontramos El director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz dijo que "se necesita un edificio creado para las necesidades reales de colecciones como estas”.

La instalación del transformador, marca Maddox, modelo New 2,500 KVA, requirió una inversión de $234,000 y fue completada el 12 de junio de 2026. El nuevo equipo sustituye el sistema anterior, cuyo funcionamiento representaba un costo aproximado de $42,000 mensuales. Esta mejora pone fin a una situación que afectó el edificio durante dos años y medio debido a la avería del transformador existente.

“Estas mejoras representan una inversión estratégica en la infraestructura cultural de Puerto Rico. Con la instalación del nuevo transformador garantizamos un servicio eléctrico más confiable para el Archivo General y la Biblioteca Nacional, logramos un ahorro significativo de fondos públicos y continuamos fortaleciendo espacios esenciales para la conservación, investigación y difusión de nuestro patrimonio documental. A la vez, la modernización del anfiteatro amplía nuestra capacidad para ofrecer actividades educativas, culturales y académicas de mayor calidad al servicio de la ciudadanía”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana en declaraciones escritas.

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El ICP también completó la instalación de un moderno sistema integrado de sonido y proyección para el anfiteatro del edificio, con una inversión total de $47,940. El proyecto incluyó un sistema de sonido compuesto por seis bocinas, un gabinete de controles de sonido y proyección, así como una consola para el manejo del sistema, con una inversión de $27,951.

Asimismo, se incorporó un proyector NEC NP-PV800UL de 8,000 lúmenes, con una inversión de $19,989, que permitirá optimizar la calidad de las actividades educativas, culturales y académicas que se celebran en el anfiteatro.

Con estas mejoras, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Gobierno de Puerto Rico reafirman su compromiso con la conservación del patrimonio documental de Puerto Rico y con el fortalecimiento de espacios que promueven la investigación, la educación y el acceso de la ciudadanía a los recursos y servicios que ofrecen el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional.

El Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico están ubicados en el edificio Don Ricardo Alegría, localizado en la avenida Constitución #500, en Puerta de Tierra, San Juan.