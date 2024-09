Franco Micheo sobre Jearnest Corchado: “Ojalá que rompa con la música, así sea de mí o no sea de mí”

Luego de que saliera a relucir la separación entre Franco Micheo y la actriz Jeanerst Corchado, el creador de contenido rompió el silencio y decidió hablar sobre el fin de su relación amorosa, una que ambos influencers compartían de manera constante con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En una conversación en el podcast del youtuber Chente Ydrach, el exparticipante de la primera temporada de “Super Chef Celebrities” comenzó expresando en un tono sarcástico cómo ha lidiado con los rumores y noticias entorno a él y su expareja en las pasadas semanas.

“Recuérdate que los revoluces que ocurren online si uno los ignora no te afectan la vida”, enfatizó el boricua. “En estas últimas par de semana yo he tenido la oportunidad de utilizar drama que ha surgido alrededor de mi nombre para coger más números en Youtube, y que mi nombre suene, pero esa no es la dinámica, nunca he aspirado a ese tipo de reconocimiento”.

Cabe recordar que, a finales del mes de agosto, Corchado participó en una entrevista en el podcast de Maiky Backstage, donde se sinceró y habló sobre lo que ocurrió con su exprometido cuando dio por terminada la relación en verano.

“Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Yo pensaba que íbamos a poder hablar y entendernos, pero no fue así…”, comentó la también cantante en aquel momento. Según expresó la joven, la decisión de dar por terminado el noviazgo de tres años y medio, y por consiguiente su compromiso a matrimonio, fue tomada por Micheo y la describió como “puñal en el pecho”.

“Lo mejor de todo es quedarse en las tinieblas”, agregó por su parte Micheo sobre las razones de mantenerse callado y al margen de la situación, asegurando que buscaba que las cosas no salgan de contexto. “El estar en las noticias o en la boca de otras personas por razones negativas o personales… la gente se hace la versión de los hechos que más le conviene y le entretiene”.

Cabe recordar que, en febrero pasado, la pareja conversó con El Nuevo Día acerca de su relación, una en la que documentaban para sus miles de seguidores su diario vivir. En aquel momento, anticiparon que la ceremonia matrimonial sería en el 2025.

“En verdad una fue una relación y una experiencia brutal. Esos tres años papi es la razón por la cual yo estoy donde estoy y la relación, lo que compartimos, pero eso queda entre ella y yo”, comentó Micheo antes de expresar sus buenos deseos a su exnovia y quien confesó que su noviazgo “llegó un punto en el que, sin querer, de repente, nuestra relación se convirtió en contenido”.

