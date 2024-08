Jearnest Corchado se sincera tras ruptura con Franco Micheo: “Nuestra relación se convirtió en contenido”

En medio del silencio mediático del creador de contenido Franco Micheo y la actriz Jeanerst Corchado ante los rumores del fin de su relación de pareja, la actriz rompió el silencio y tras el lanzamiento de su nuevo tema “Yo te lo di todo”, contó lo que entiende pudo ocasionar la tan comentada separación.

“Me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Yo pensaba que íbamos a poder hablar y entendernos, pero no fue así…”, comentó la también cantante durante una entrevista en el podcast de Maiky Backstage en YouTube.

Según Corchado, la decisión de dar por terminado el noviazgo de tres años y medio, y por consiguiente su compromiso a matrimonio, fue tomada por Micheo y la describió como “puñal en el pecho”. “Yo nunca le voy a echar la mala a Franco. Nosotros tuvimos una relación tan linda, tan bella y me da tristeza porque fue bien linda. El que no podamos estar juntos tiene que ver tanto con cada uno y nuestra mente”.

Visiblemente emocionada y conteniendo en varias ocasiones las ganas de llorar, la actriz de la serie de “Sneakerheads” de Netflix compartió los motivos que pudieron llevar a que la pareja, popular por su contenido en las redes sociales, tomaran rumbos distintos en sus vidas.

“De repente no tienes tu intimidad… pierdes la conexión. De repente estamos grabando el desayuno, el almuerzo y la cena. Era tan linda y tan mágica, que nos grabamos todo. No hay ningún culpable, nos lo disfrutamos…”, aseguró Corchado.

“Llegó un punto en el que, sin querer, de repente, nuestra relación se convirtió en contenido… y fue bien difícil. Llegó un punto en el que no podía más con el estilo de vida que estábamos viviendo”, confesó la joven, quien formó parte del podcast “La comuna”, con el que compartía con Micheo y sus hermanos.

Cabe recordar que, en febrero pasado, la pareja conversó con El Nuevo Día acerca de su relación, una en la que documentaban para sus miles de seguidores su diario vivir. En aquel momento, anticiparon que la ceremonia matrimonial sería en el 2025.

“Sin querer nos perdimos en eso y después no había conexión sin eso”, lamentó recientemente, enfatizando que ahora trabaja en enfocarse nuevamente en ella. “Yo creo que en la relación sí, lo que afectó fue que, de repente, mi identidad se convirtió en la relación. Mi carrera era ser actriz y cantante, no ser la novia de alguien”.

Aunque hasta el momento, el influencer no ha hablado al respecto sobre su ruptura, Corchado sí se ha mostrado sincera y vulnerable, compartiendo a través de su arte el proceso de sanación por el cual atraviesa desde el verano. La prueba más reciente, su canción “Yo te lo di todo”.

“Quisiera poder darle todas las respuestas, pero no las tengo. En algún momento nos desconectamos, y sentimos que ya no caminábamos hacia el mismo destino. Gracias por todo el amor y apoyo que nos dieron. Nuestra relación fue muy linda y muy mágica mientras se cuidó… y aunque me duela mucho su final, tendré que aceptar que terminó”, compartió el pasado 12 de agosto en su cuenta de Instagram.

A preguntas sobre si el exparticipante de “Super Chef Celebrities” se comunicó tras el lanzamiento del tema, Corchado respondió que no, ya que “lo tiene bloqueado”. “Nosotros paramos de tener completamente contacto. Yo tuve que distanciarme… no lo sigo en las redes, lo bloqueé. Y no por maldad, lo tuve que sacar de mi vida por mi bien… porque no podía ver a alguien y no tenerlo en mi vida”.

En cuanto a una posible reconciliación, Corchado aseguró que no está del todo convencida, citando una estrofa de su nueva canción. “Yo te lo di todo, cuando yo digo, ya no me miras igual…”.