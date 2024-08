¿Terminaron su relación Franco Micheo y Jearnest Corchado?

“Quisiera poder darle todas las respuestas, pero no las tengo. En algún momento nos desconectamos, y sentimos que ya no caminábamos hacia el mismo destino. Gracias por todo el amor y apoyo que nos dieron. Nuestra relación fue muy linda y muy mágica mientras se cuidó… y aunque me duela mucho su final, tendré que aceptar que terminó”, compartió Corchado a sus más de 100 mil seguidores, mientras promociona el tema “Ya te lo di todo”, que lanza este próximo 16 de agosto y en cuyos visuales se ve a la artista lanzando un anillo al agua.