Danilo Beauchamp le pide perdón a “Magda” por tirarle una culebra plástica

View this post on Instagram

“Me pareció una falta de respeto bien grande que no les importara y que les hubiese parecido súper ‘cool’ que era oportuno tirarme una culebra, cuando yo mismo le he dicho a ustedes que, de la única manera que yo puedo romper mi amistad ‘full’ con mis amigos de toda la vida es porque me tiren una culebra o un lagartijo”, destacó.