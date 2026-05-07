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Lyanno se une a voces extranjeras en su nuevo proyecto “La Dirty House II”

El exponente urbano lanzó la segunda entrega de su producción musical

7 de mayo de 2026 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano Lyanno. (Antonio Ruiz)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista puertorriqueño Lyanno lanzó la segunda entrega de su serie de mixtapes, “La Dirty House II”, con un enfoque que profundiza en su identidad melódica y expande su propuesta dentro del género urbano contemporáneo.

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El proyecto retoma la base de La Dirty House, su primera edición presentada en octubre, que acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales y marcó el inicio de este concepto dentro de su carrera. En esta etapa, Lyanno desarrolla esa propuesta hacia un terreno más amplio.

“Este proyecto nace de querer empujar mi sonido a otro nivel. Quería colaborar con artistas que trajeran energías distintas y que el resultado se sintiera honesto. Es una evolución natural de lo que vengo haciendo”, indicó Lyanno en declaraciones escritas.

Las colaboraciones incluyen a La Pantera, representante de la nueva ola de Gran Canaria, NTG, trapero dominicano radicado en el Bronx, La Perversa desde República Dominicana y Fronti, figura emergente del trap puertorriqueño. Cada participación suma una textura distinta y mantiene coherencia dentro del concepto del proyecto.

Musicalmente el proyecto combina el trap, R&B y los sonidos urbanos, con una narrativa que se inclina hacia lo sensual y lo emocional.

Con esta segunda entrega, el artista continúa desarrollando una propuesta enfocada en la musicalidad y en la construcción de su sonido.

Lyanno cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 400 millones de visualizaciones en sus videos oficiales.

Lyanno ha sido influenciado por artistas como Trey Songz, Bryson Tiller, The Weeknd, Daddy Yankee y Tego Calderón a través del tiempo.

Lyanno es parte del catálogo de Rimas Publishing.

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LyannoDisco
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