Actos fúnebres de Cristóbal Berríos Dávila, “Mr. Blup”, serán abiertos al público

La familia del fenecido actor Cristóbal Berríos Dávila, conocido por el nombre artístico de “Mr. Blup”, informó detalles sobre las exequias fúnebres del productor, creativo y figura pionera de la televisión puertorriqueña, que falleció el pasado lunesm 4 de mayo de 2026.

“Mr. Blup” tenía 92 años y falleció rodeado del amor de su familia.

Los servicios fúnebres se llevarán a cabo el martes 12 y miércoles, 13 de mayo en Suchville Memorial en Guaynabo. El velorio será abierto al público en general.

El martes, 12 de mayo, el velatorio se realizará de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. en la Capilla Los Ángeles de Memorial Park, (Suchville Memorial). Posteriormente, a las 6:00 p.m., los restos de Berríos Dávila se trasladarán en una comitiva hacia la Parroquia San Ignacio de Loyola, donde se celebrará una misa a las 7:00 p.m. en memoria del actor.

El miércoles 13 de mayo, el velatorio continuará de 8:00 a.m. a 11:15 a.m., seguido del sepelio a las 11:30 a.m.

La familia Berríos agradeció profundamente las innumerables muestras de cariño, oraciones y solidaridad recibidas durante este difícil momento a través de parte de prensa.