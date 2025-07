“Mi novia eterna ya descansa”: Luis “Perico” Ortiz anuncia la muerte de su esposa

“Hoy con un corazón destrozado les informo que mi novia eterna ya descansa en los brazos del Señor. Diana murió el 30 de junio de 2025, a las 10:51 a.m. El maldito Alzheimer me la robó. Me quiso tanto que esperó a que me despidiera el viernes 20 de junio, a raíz de mi salida a New York, para ella comenzar el proceso de conexión con Dios. Nunca me trajo una preocupación, solo proveía soluciones”, compartió Ortiz a través una publicación en sus redes sociales.