Luis “Perico” Ortiz da su versión sobre controversia del álbum “Siembra” entre Rubén Blades y Willie Colón

El galardón obtenido por el álbum “Siembra: 45 aniversario” de Rubén Blades junto a Pedro Delgado y su Orquesta en los pasados premios Grammy anglosajón, llevados a cabo hace una semana en Los Ángeles, ha provocado que la controversia entre Willie Colón y el cantante panameño se avive nuevamente.

En unas declaraciones hechas en un vídeo para sus redes sociales, Colón quiso dejar saber su descontento al no haber sido tomado en consideración de dicha producción ganadora, toda vez que fue el productor musical de la grabación original de “Siembra” en 1978.

Una de las personas que más de cerca vivió la creación de ese mítico álbum fue el trompetista puertorriqueño Luis “Perico” Ortiz, quien colaboró como arreglista musical y director de grabación de la parte de metales y percusión de los temas “Plástico” y el clásico “Pedro Navaja”. Dada la repercusión que ha tenido el tema en los pasados días, fue el propio músico quien dio su opinión al respecto en un vídeo “en vivo” que grabó para sus redes sociales.

“Mucha gente me escribió inmediatamente, emisoras y todo el mundo, para reaccionar sobre cómo me sentía yo de haber ganado un Grammy. Yo no gané ningún Grammy. Hay una pequeña confusión, porque el Grammy se lo ganó Rubén Blades con Roberto Delgado y esa maravillosa orquesta de hermanos que acompaña a Rubén por los últimos años”, detalló Ortiz, quien sí acompañó a Blades durante ese concierto en el tema “Pedro Navaja”. “Yo me gané más que un Grammy en el momento que acepté la confianza y la amistad de Rubén y de Willie. Después, a través de ellos, de todos ustedes (mis seguidores). Ustedes son mi Grammy”.

Participación en “Siembra”

Durante el vídeo, el músico narró, con lujo de detalle, cómo fue invitado a participar en el álbum de “Siembra”, luego del éxito que había tenido como arreglista y director de grabación de la parte de metales y percusión de las canciones “Pablo Pueblo” y “La maleta” que aparecieron el álbum “Metiendo mano!” (1977), el primero en el que colaboraron Colón y Blades. Además, mencionó cómo fue el proceso creativo en el cual se reunió infinidad de veces con Blades, compositor de la mayoría de los temas de “Siembra”, hasta que nació la canción “Pedro Navaja”.

Luego de mencionar una larga lista de músicos, compositores y productores que participaron del álbum y que se le dio crédito en la carátula original de “Siembra”, Ortiz dejó claro que su nombre nunca apareció en esa producción discográfica. “En ese primer ‘Siembra’ nunca se mencionó a Luis ‘Perico’ Ortiz como arreglista, ni como director de grabación de segmentos de percusión y trombones. Nunca se me dio crédito”, explicó el músico de 73 años. “No es hasta que Rubén se empeña en los últimos 20 o 30 años, en cada país que él visita, en cada escenario que él toca, en cada entrevista que él hace, donde me da la cortesía y me da mi derecho. Porque es mi derecho de decirle a la gente que el arreglo que él va a tocar ahora de ‘Plástico’ o de ‘Pedro Navaja’ es del señor Luis ‘Perico’ Ortiz. Él siempre habla cosas bellas de mí y lo que hace es que engrandece más nuestra amistad”.

Sin embargo, a pesar de que no quiere entrar en controversias legales, Ortiz sí dejó claro que debería recibir algún crédito de esos temas debido a haber sido parte de la creación intelectual. “Hay unas lagunas que entiendo y otras que no entiendo. Y no me interesa entender en este punto de mi vida. Porque estoy feliz con saber que ‘Siembra’ sigue alcanzando éxitos, y de donde están las canciones “Pedro Navaja” y “Plástico”, dos de mis trabajos más emblemáticos”, explicó el compositor, arreglista y productor para artistas como Tito Puente, Mongo Santamaría, Fania All Stars, Willie Colón, Ismael Quintana, Roberto Roena y su Apollo Sound, Blondie y David Bowie, entre muchos otros. “Sin embargo, la parte conjunta del trabajo que hicimos Rubén como compositor, Willy Colón como productor y yo como arreglista, obliga, aunque no me den el crédito, a yo ser parte intelectual de esa obra”

“Pero no quiero entrar en el circo ese de por qué no me dijeron, por qué no me llamaron... Cuando está tu tiempo, está tu tiempo. Y yo vivo feliz porque tengo un gran hermano que se llama Rubén Blades, que siempre ha estado para mí”, destacó este virtuoso de la trompeta. “Lo que son las estatuillas esas, las cosas que te dan, los pergaminos, para mí eso se ve bonito. Pero, en realidad eso ayuda, pero no es el total de lo que son mis responsabilidades de vida. Mi responsabilidad va a seguir siendo Dios, la música, mi familia y mis amigos”.