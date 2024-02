Willie Colón arremete contra Rubén Blades y los Grammy

Vale destacar que la letra de todos los temas que aparecen en el álbum, fueron compuestas por Rubén Blades, con la excepción de una de las canciones, “Ojos”, escrita por Johnny Ortiz. Los conflictos entre ambas estrellas de la salsa ha sido conocida por varias décadas y hasta ha sido objeto de estudio, como por ejemplo en el libro “A Genre Approach to Celebrity Politics”, de Nahuel Ribke, donde le dedicó un capítulo completo titulado “The Harvard Lawyer vs the Bad Boy from the Bronx: Explaining the Political Performance Gaps between Rubén Blades and Willie Colón” (“El abogado de Harvard versus el chico malo del Bronx: explicando las brechas de desempeño político entre Rubén Blades y Willie Colón”).