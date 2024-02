Miguel Zenón gana el primer Grammy de su carrera

Además, según menciona el propio artista en su pagina web, ha colaborando tanto con maestros consagrados del jazz como con los innovadores más jóvenes de la música y de distintos géneros. Zenón ha realizado giras o grabado con artistas como The SFJAZZ Collective, Charlie Haden, Fred Hersch, Kenny Werner, David Sánchez, Danilo Perez, The Village Vanguard Orchestra, Kurt Elling, Guillermo Klein & Los Guachos, The Jeff Ballard Trio, Antonio Sanchez, Brian Lynch, Joey Calderazzo, Steve Coleman, Ray Barreto, Andy Montañez, Jerry González & The Fort Apache Band, The Mingus Big Band y Bobby Hutcherson , entre otros.

Como compositor ha recibido encargos de organizaciones como SFJAZZ, NYO Jazz, The New York State Council for the Arts, Chamber Music America, Logan Center for The Arts, Miller Theatre, The Hyde Park Jazz Festival, The John Simon Guggenheim Foundation, MIT, Spektral Quartet, The Hewlett Foundation, Peak Performances y PRISM Quartet, entre otros.