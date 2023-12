Desde su fundación en 1945, el Teatro Paradise en Río Piedras estaba destinado a convertirse en un espacio legendario. Los anuncios de la época lo presentaban como un lugar “digno del progreso y de la cultura de nuestra Ciudad Universitaria”, y el integrante más reciente de la cadena de cines de Rafael Ramos Cobián prometía ser de categoría tan alta como el ya famoso cine Paramount. Su llegada a Río Piedras cambió el panorama del cine local y no tardó en convertirse en el preferido, con sus impresionantes facilidades y avances tecnológicos.

Pero ni su impresionante inauguración y amenidades lograron que el Paradise sobreviviera los dramáticos cambios que afectaron a la industria de los cines en la isla y al casco urbano de Río Piedras. El Paradise cerró sus puertas varias décadas después, convirtiéndose, por años, incontables en un edificio abandonado y deteriorado.

Pero los aires de cambio y de mejoría le han dado un nuevo aire de vida a la ciudad y, a su vez, al abandonado teatro. El nuevo Cine Teatro Paradise ha sido rescatado por esfuerzos ciudadanos que se han comprometido con regresar la antigua estructura a sus días de gloria. Entre sus muchas iniciativas, la más reciente implica un concierto benéfico a favor del Paradise con la presentación titular del maestro del jazz puertorriqueño, Miguel Zenón.

Según explicó Zenón, su participación surgió luego de una serie de conversaciones con Ricardo Cobián, quien es uno de los organizadores del evento, sobre la importancia del Paradise.

“Él me habló muchísimo del trabajo que se está haciendo ahí, de lo que se espera del espacio en el futuro cercano y nos pareció una súper buena idea y una buena causa. Así que estamos bien entusiasmados”, sostuvo.

Para el músico, la importancia del Paradise queda muy clara y lo ve como un posible bastión desde el que se puede defender la cultura del país.

“Este es un espacio que es de antes de mi tiempo, inclusive, eh, yo, pues conozco el Paradise de estar en Río Piedras. El espacio lleva muchísimo tiempo inhabilitado, yo nunca he tenido oportunidad de tocar en él ni de visitarlo. Inicialmente, cuando hablamos de hacer la actividad, la pensamos hacer ahí, en el espacio, pero después se reconsideró por cosas de logística y de espacio y de habilitación, hacerlo, entonces, en Bellas Artes. Pero lo que sí te puedo decir es que la idea de rescatar un espacio como el Paradise es el tipo de cosas que abren las puertas para tener espacios culturales más accesibles, para que este tipo de espacios tan históricos y tan necesarios no se pierdan”, dijo.

Zenón también opinó sobre el estado actual del jazz en Puerto Rico. Recordó que en sus inicios estudiar este tipo de música era más complejo, pero que le alegra que actualmente varias universidades y escuelas especializadas ofrecen el jazz como una especialización.

“Yo pienso que Puerto Rico, obviamente, es la cuna de muchos de los grandes músicos de cualquier estilo de música y el jazz no se queda atrás. Yo crecí y me crie en Puerto Rico. Estudié en la Escuela Libre de Música y en ese entonces no existía en Puerto Rico una plataforma para estudiar jazz de una manera formal. Yo y muchos de mis compañeros y compañeras que estábamos interesados en el jazz, teníamos que hacerlo más o menos por nuestra cuenta”, expresó Zenón.

“Ha crecido mucho el interés y se ha amplificado la plataforma para que músicos puertorriqueños puedan seguir creciendo dentro de su interés en esta música. Yo pienso que el talento es innegable, lo que siempre falta son oportunidades para que estos músicos puedan seguir encontrando espacios para crecer, para expresar lo que tienen que expresar, para experimentar todo ese tipo de cosas”, continuó.

Asimismo, Zenón se mostró emocionado sobre su reciente nominación a un Grammy Latino por su álbum “El arte del bolero, vol. 2″, y habló sobre cómo van tomando forma sus proyectos futuros.

“El disco lo nominaron para un Grammy, lo cual nos tiene bien contento, porque ese tipo de reconocimiento siempre ayuda y también ayuda a regar la voz en términos de lo que es la música latinoamericana, el cancionero, todo eso. Así que ese proyecto nos tiene entusiasmados, no solo por la edición, sino también por lo del Grammy, porque hemos estado haciendo muchos conciertos con este tipo de repertorio. Y ya estamos empezando a confabular, o conceptualizar, lo que va a ser nuestro próximo proyecto. Por eso todavía está en sus primeros pasos”, dijo.

Miguel Zenón en Concierto se llevará a cabo el 27 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA) a las 8:00 p.m. Los boletos se pueden adquirir a través de la boletería del CBA o en Ticketera.