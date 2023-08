Miguel Zenón se siente como a quien le han dado un canvas en blanco, para pintar en él lo que desee. Un canvas grande y con inmensas posibilidades.

El saxofonista puertorriqueño, una de las grandes estrellas del jazz y ganador de las becas Guggenheim y MacArthur, acaba de añadir otro importante título a su carrera: catedrático de una de las más prestigiosas universidades estadounidenses.

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) anunció en días recientes el nombramiento de Zenón como Profesor Asistente de Jazz, un puesto de nueva creación. Con sede en Cambridge, Massachusetts, MIT es uno de los principales centros de desarrollo de las ciencias y la tecnología en los Estados Unidos.

“Nunca habían tenido un rango de profesor especializado en jazz, soy la primera persona en la historia de la institución”, comenta Zenón en una entrevista con El Nuevo Día. “Han tenido (ensembles de) jazz en el pasado, pero nunca una persona formalizada”.

PUBLICIDAD

Con rango de “tenure”, o cátedra permanente, la plaza “me da mucha flexibilidad para dar dirección a lo que se está haciendo allí. Obviamente MIT es un lugar especial, con estudiantes súper sobresalientes, pero muchos tienen interés en las artes y también mucho talento. Estudian música, pero también están haciendo otras carreras”.

Para el saxofonista y compositor, quien antes de dedicarse a la música consideró hacer una carrera en las matemáticas, MIT “es un lugar perfecto. Hacen cosas súper interesantes y súper vanguardistas, no solo en términos musicales sino tecnológicos”. Comenzará en sus nuevas funciones este otoño.

“Aunque llevo mucho tiempo enseñando (en instituciones como el New England Conservatory, entre otras), esto es más académico”, explica el músico. “La institución es más grande y con más responsabilidad. Estoy muy entusiasmado con las posibilidades que presenta esta oportunidad. Me están dando un canvas en blanco. Me están diciendo que vengas y construyas algo aquí”.

El nuevo cargo no afectará la intensa agenda del músico. “Hay un nivel de flexibilidad”, comenta Zenón. “Ellos saben que soy un músico activo, y en parte eso era lo que querían precisamente, traer el punto de vista de la práctica, no tanto desde la academia. Voy a seguir tocando, haciendo discos y giras”.

Zenón, de hecho, estrenó un álbum el 25 de agosto, “El arte del bolero volumen 2″, grabado a dúo con su pianista de muchos años, Luis Perdomo. “El primero salió casi por accidente y ha sido súper bien acogido, por lo que queríamos hacer un segundo volumen. Estamos bien contentos”.