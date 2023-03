La antesala a la celebración del Mastercard JazzFest de este año, que se celebrará del 17 al 19 de marzo, en el Coca Cola Music Hall, estuvo llena de emoción y trajo al recuerdo el momento cuando, en 1995, el multigalardonado saxofonista, compositor y productor Miguel Zenón hizo su primera aparición en este festival de jazz.

En esta ocasión se le rinde homenaje al destacado músico puertorriqueño, lo que para el coproductor de este festival, Luis Álvarez Fiol -quien no pudo contener el llanto por la emoción-, significa el cierre de un círculo.

“En 1995 se le dedicó el festival de jazz de aquella época a Tito Puente. Ese mismo año se celebra el primer programa Berklee en Puerto Rico que, al acabarse, la selección de los mejores estudiantes abrieron el festival, y ahí fue donde Miguel hizo su primera aparición. Eventualmente, como parte de su participación en Berklee en Puerto Rico, se le otorgaron unas ayudas financieras que lo llevó a estudiar fuera de Puerto Rico, siguió haciendo su música desde Estados Unidos, nunca dejando atrás la bomba y la plena, y hasta ser galardonado; un joven de Puerto Rico del residencial Luis Llorens Torres”, explicó compungido durante la conferencia de prensa celebrada la tarde del jueves, en la que estuvieron presentes la mayoría de los músicos locales e internacionales que estarán liderando los espectáculos de las tres noches.

Por su parte, entusiasmado y agradecido se mostró Zenón, quien llegó a Puerto Rico no solo para gozarse este reconocimiento, sino para poner de manifiesto su amor por la música y por su patria.

“Muchos conocen mi historia con este festival y siempre menciono que además de mi experiencia en 1995 con Berklee en Puerto Rico, para mí este festival representa una ventana con esta música. Fue el primer lugar donde me acuerdo haber visto a un grupo de jazz en persona y músicos que yo escuchaba en ‘cassettes’ desde esa época, y poder verlos en vivo”, dijo mientras agradeció a Álvarez Fiol por todos estos años de amor por el jazz, más allá del esfuerzo que implica organizar el festival.

“Amas esta música tanto como nosotros. De más está decirles que de no existir personas como Luis, músicos como yo no existiríamos, no hubiésemos tenido esa entrada a este mundo. Estar aquí en este festival y ser homenajeado de esta manera significa tanto, no solo por el historial, sino por lo que significa para mí estar aquí en Puerto Rico”, expresó Zenón, quien estuvo acompañado de su hija durante la conferencia de prensa, celebrada en el Fairmont El San Juan Hotel.

Aunque mencionó que tuvo que marcharse a Estados Unidos a estudiar, asegura que lo que sí tuvo claro en un momento bastante temprano, es que, aunque quería tocar jazz, así como lo hacían “sus héroes” y todas esos músicos que admiraba, estaba bien arraigado a sus raíces puertorriqueñas.

“Tenía que representar lo que significaba para mí ser un jazzista de Puerto Rico, y esto ayudó a abrirme mi propia puerta y construir algo conceptualmente que no solo representara mi amor por esta música, sino también a mi patria, mi cultura, mis raíces y mis tradiciones. De esta manera encontré un camino que me pareció que era mío, que era honesto y personal”, añadió quien ha construido una distinguida carrera como líder, lanzando quince álbumes bajo su propio nombre.

Por tal razón, Zenón resaltó lo mucho que significa para él poder tener la oportunidad de no solamente estar en Puerto Rico, sino también de presentarse en este festival con este homenaje.

“He estado en este festival quizas unas seis veces, tanto como líder o como acompañante, y siempre es bonito ver a este personaje homenajeado, de cómo el festival se une para celebrar la carrera de esta persona, por lo que para mí esto es un poquito surreal, pensar que estoy ahora de este otro lado”, agregó el destacado exponente de jazz, para quien han preparado una gran velada para rendirle homenaje el sábado, 18 de marzo, que ha sido titulada ‘Vida y Trayectoria”.

En esta presentación, Zenón presentará un recorrido por su trayectoria musical, presentando temas de diferentes producciones, todas obviamente conectadas y relacionadas de alguna manera con Puerto Rico, como “Jíbaro”, “Esta plena”, “Alma adentro”, “Sonero” y “Música de las Américas’, acompañado por su cuarteto. Además, contará con una serie de invitados especiales como el percusionista Daniel Díaz, el cuatrista Christian Nieves, el grupo de plena La Máquina Insular, fundado por el fenecido músico Héctor “Tito” Matos, así como la gran voz del cantante Danny Rivera se unirá a esta presentación. Para culminar esa gran noche, se presentarán Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola, con “Viento y Tiempo”.

“Más que honrado de estar con estos héroes musicales. Amo la música, es mi razón para vivir además de mi familia y mi país”, destacó Zenón.

El pianista Eddie Palmieri junto al coproductor del Mastercard JazzFest Luis Álvarez Fiol durante la celebración de la conferencia de prensa. (David Villafane/Staff)

La noche del viernes, 17 de marzo, el festival abrirá sus puertas a las 6:30 p.m. para luego comenzar con la presentación del virtuoso del arpa, Edmar Castañeda Quartet y su cuarteto, mientras que el cierre de la noche estará a cargo del legendario Eddie Palmieri y Afro-Caribbean Septet.

“Es un honor para mí estar aquí celebrando un homenaje para Miguel Zenón, que es tremendo músico, saxofonista, arreglista, que es un orgullo para Puerto Rico. Estaré tocando con un septeto el viernes, y el domingo con la orquesta grande con los mejores músicos de Puerto Rico para poder acompañar la orquesta, en una composición de hace 62 años que la grabé en vivo en el Palladium”, manifestó el galardonado pianiasta Palmieri.

El domingo 19, el cierre del evento estará a cargo de Al Di Meola y ‘100 años de Tito Puente y Tito Rodríguez’, con la Mastercard JazzFest Big Band, bajo la dirección del profesor Egui Castrillo. Como invitados especiales estarán Eddie Palmieri, Miguel Zenón y Josué Rosado, entre otros.

Los boletos están a la venta accediendo a Ticketera.com