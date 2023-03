El reconocido saxofonista, compositor, productor musical y educador puertorriqueño Miguel Zenón tiene una larga historia de amor con el jazz y con el festival de este género que, desde hace más de dos décadas se realiza en Puerto Rico.

El músico, quien será homenajeado en la segunda edición del Mastercard JazzFest ‘23 -que se celebrará del 17 al 19 de marzo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan-, afirma que fue en este evento donde escuchó jazz por primera vez y donde tocó su primer concierto como joven músico, luego de ser parte del grupo inicial del programa Berklee en Puerto Rico que se hizo en 1995 y que le otorgó la beca que le permitió estudiar en esa prestigiosa institución en Boston.

Desde esa época, agrega el distinguido músico, ha tocado en el festival de jazz por lo menos unas cuatro veces como líder y dos o tres más como acompañante, aunque aclara que este evento musical anteriormente tenía otro nombre. “O sea que mi relación con el festival y con el señor Luis Álvarez (coproductor del Mastercard JazzFest ‘23) lleva más de dos décadas”, afirma Zenón, mientras afirma que el homenaje que le rendirán el 18 de marzo tiene un significado muy importante por muchas razones.

“Es uno de los reconocimientos más grandes que he tenido en mi carrera. Yo sé lo que significa este festival para el jazz en la isla, en el Caribe y en Latinoamérica. Y me siento más que honrado y súper entusiasmado con nuestra presentación del sábado, 18 de marzo, donde estaré haciendo un recorrido por mi carrera musical, acompañado por mi cuarteto”, comenta Zenón en entrevista telefónica.

Sobre todo, explica que será una presentación muy especial y “algo que no hemos hecho antes”. Se refiere al recorrido musical que hará, titulado “Vida y Trayectoria”, con la presentación de sus producciones “Música de las Américas”, “Sonero”, “Alma Adentro”, “Esta Plena” y “Jíbaro”. Además, contará con la participación de invitados especiales que forman parte de su historia musical.

“Voy a estar presentándome con mi cuarteto con el que llevo tocando ya más de veinte años, con Luis Perdomo en el piano, Hans Glawischnig en el contrabajo y Henry Cole en la batería, además de un grupo de invitados especiales para enfocarnos en cada una de esas producciones. Va a estar el cuatrista Christian Nieves, Daniel Díaz, un gran percusionista puertorriqueño, La Máquina Insular, que es uno de los grupos por excelencia de la plena de Puerto Rico y también vamos a estar acompañados por una de las grandes voces de Latinoamérica, Danny Rivera”, menciona Zenón. Para culminar esa gran noche, también se presentarán Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola.

El saxofonista afirma que se siente “agraciado” por lograr las metas iniciales que se propuso, como vivir de la música y tocar jazz, que es la música que le apasiona, así como poder tocar con sus héroes (sus músicos favoritos) y desarrollar su propio concepto musical. “Todas esas cosas se han logrado. Yo, generalmente, lo pienso todo de una manera bastante positiva, viendo qué es lo que viene a la vuelta de la esquina y, más o menos planeando. Siento que he tenido unas oportunidades que me han abierto muchas puertas y me han dado la plataforma para poder seguir creciendo como músico”, expresa Zenón, quien ha sido descrito por la Fundación Nacional para la Cultura Popular como un músico innovador y tradicionalista a la vez debido a que “ha sido capaz de desarrollar un estilo propio, no solo como saxofonista y compositor, sino también como conceptualista, combinando su herencia musical puertorriqueña con la más genuina expresión jazzística”.

Pero llegar a ese sitial requiere tener talento, mucho esfuerzo, trabajo y disciplina, acepta el músico, quien cree que también puede haber un poco de suerte en ese caminar “porque en el mundo artístico todas esas cosas se juntan porque todo es parte del mismo paquete”. En ese sentido, dice entre risas que ha tenido muchísima suerte, aunque admite que sería difícil discernir qué habría pasado si no se “hubiera abierto una puerta o la otra”. Pero sí está seguro de que en su camino artístico se le han presentado oportunidades que él define como aleatorias y que han tenido mucho que ver “con estar en el lugar y el momento preciso”.

“He tenido muchos mentores, muchas personas que siempre me han ayudado, que se han salido de su camino para ayudarme, lo cual para mí ha sido una inspiración también para hacer lo mismo con otros jóvenes músicos. Creo que, sin estas oportunidades, sin estas inclinaciones de la suerte o del azar, por decirlo así, sería difícil pensar que hubiera llegado hasta dónde he llegado”, añade Zenón con candidez, a la vez que les recomienda a los jóvenes que estudian música a que se enfoquen y no pierdan de vista que la disciplina y el trabajo duro son esenciales para salir adelante en el mundo de la música.

“La música es un mundo muy competitivo, donde las oportunidades son escasas y se requiere mucho trabajo y disciplina. Pero, generalmente, lo que digo es que se necesita tener una visión de qué es lo que esto (la música) significa en nuestras vidas y qué ves que puede hacer la música por ti”, propone el saxofonista de 46 años, quien destaca que los músicos que han logrado algún tipo de éxito en sus carreras, la música tiene un lugar muy central en su vida. Sobre todo, dice que lo ve como lo que hace un atleta “entrenar mucho, practicar y reinventarse constantemente”. En ese sentido, cree que es especialmente importante que los músicos jóvenes entiendan que además de tener iniciativa y talento, “tenemos que salirnos de nuestra área de comodidad para poder cambiar esa naturaleza hacia adelante”.

Por lo pronto, el músico exhorta al público a que lo acompañe durante el festival y en ese momento tan especial donde será homenajeado. “Ya mencioné lo importante y lo significativo que es esta ocasión para mí y para todos nosotros. También es importante que apoyen el Festival que, aunque ha cambiado de nombre, lleva mucho tiempo y el público de jazz de Puerto Rico lo conoce y es importante que esta plataforma exista”, recomienda Zenón, quien destaca la importancia de este evento para los músicos jóvenes en formación.

Precisamente, destaca que el género del jazz ha ido evolucionando y ha crecido en Puerto Rico por diferentes razones. “Ahora existe un programa de jazz en el Conservatorio de Música y otro en la Universidad Interamericana recinto metro. Eso ha ayudado a que haya una generación de jazzistas que han crecido musicalmente en Puerto Rico. Y, al haber más músicos y más presentaciones, esto hace que el público crezca porque hay más exposición al género. Siempre pienso que, aunque va creciendo poco a poco, sí se ve un crecimiento y una evolución, no sólo en términos del género y de los músicos, sino también del público. Así que sí, yo lo veo bien, bien positivo”.

Los boletos están a la venta en Ticketera.com

Programa completo del Puerto Rico Mastercard JazzFest ‘23:

Viernes, 17 de marzo

Edmar Castañeda Quartet

Eddie Palmieri Afro-Caribbean Septet

Sábado, 18 de marzo

Miguel Zenón - ‘Vida y Trayectoria’

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola - ‘Viento y Tiempo’

Domingo, 19 de marzo

Al Di Meola

‘Los Reyes del Mambo, homenaje a Tito Puente y Tito Rodríguez ‘- Mastercard JazzFest Big Band, bajo la dirección del profesor Egui Castrillo. Invitados especiales, Eddie Palmieri, Miguel Zenón y Josué Rosado, entre otros.