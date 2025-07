Lambda García confirma su relación sentimental con un productor teatral

“Estoy muy contento. Es alguien a quien le tengo toda la confianza del mundo. Nos conocemos hace 24 años, por amigos en común. La vida siempre ha sido muy bonita conmigo. Primero me regaló su amistad y ahora se han dado las cosas de manera distinta. Disfrutamos el día a día. Lo que venga”, indicó.

Hasta el momento la pareja no ha anunciado su relación oficialmente en las redes sociales . García, sin embargo, destacó que lo que más que valora hoy es la paz y estabilidad emocional.

“Me encanta su sentido del humor. No hubo una propuesta formal. Se sobreentendió. Se platicaron las cosas como personas maduras que somos. Físicamente me gusta todo de él. Es la primera vez que ando con alguien tan alto. Todos mis ex han sido pequeñillos”, comentó.