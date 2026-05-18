Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arcángel se defiende en medio de las críticas por hablar de la colonización española

El artista urbano se expresó en sus redes sociales

18 de mayo de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Enero 15, 2026 - MCD - Entrevista con el cantante Arcángel Lugar: Hotel Vanderbilt, San Juan Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - urbano, disco, artista, maravilla, album (alexis.cedeno)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El artista Arcángel destacó este lunes “el dolor y las heridas históricas” que existen desde la colonización española de América.

RELACIONADAS

Tras la ola de ataques en su contra, el cantante se refirió a sus declaraciones sobre el descubrimiento del continente durante un concierto en Madrid, España, donde defendió la aculturación de las sociedades indígenas.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo a Latinoamérica y también amo a España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, inició el reguetonero en su reflexión a través de unas historias publicadas en sus redes sociales.

Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, resaltó.

“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, concluyó.

El intérprete rechazó que el país europeo deba pedir disculpas y aseguró que “éramos indios” antes de la llegada de los españoles.

“Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabrón, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, dijo.

Tags
ArcángelEspaña
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: