Arcángel se defiende en medio de las críticas por hablar de la colonización española

El artista Arcángel destacó este lunes “el dolor y las heridas históricas” que existen desde la colonización española de América.

Tras la ola de ataques en su contra, el cantante se refirió a sus declaraciones sobre el descubrimiento del continente durante un concierto en Madrid, España, donde defendió la aculturación de las sociedades indígenas.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo a Latinoamérica y también amo a España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, inició el reguetonero en su reflexión a través de unas historias publicadas en sus redes sociales.

“Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, resaltó.

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“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, concluyó.

El intérprete rechazó que el país europeo deba pedir disculpas y aseguró que “éramos indios” antes de la llegada de los españoles.