Arcángel se defiende en medio de las críticas por hablar de la colonización española
El artista urbano se expresó en sus redes sociales
18 de mayo de 2026 - 3:21 PM
18 de mayo de 2026 - 3:21 PM
El artista Arcángel destacó este lunes “el dolor y las heridas históricas” que existen desde la colonización española de América.
Tras la ola de ataques en su contra, el cantante se refirió a sus declaraciones sobre el descubrimiento del continente durante un concierto en Madrid, España, donde defendió la aculturación de las sociedades indígenas.
“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo a Latinoamérica y también amo a España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, inició el reguetonero en su reflexión a través de unas historias publicadas en sus redes sociales.
“Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”, resaltó.
“Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, concluyó.
El intérprete rechazó que el país europeo deba pedir disculpas y aseguró que “éramos indios” antes de la llegada de los españoles.
“Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabrón, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, dijo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: