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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Oficial! Don Omar confirma su gira en Estados Unidos

La venta de boletos para “The Last King World Tour” arranca el 22 de mayo de 2026

18 de mayo de 2026 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Don Omar. (JMM)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El exponente urbano Don Omar ha tomado en serio su regreso a los escenarios por lo que anunció oficialmente su nueva gira mundial.

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El primer adelanto de la gira lo hizo hace unos días en el red social Thread mediante una publicación: “Nos vamos de gira mundial”, escribió el artista urbano. En el 2024, el cantante puertorriqueño realizó su gira “Back To Reggaeton” en Estados Unidos.

Dpn Omar
Dpn Omar (Suministrada)

Sin embargo, hoy, lunes, confirmó el inicio de su gira con fechas exclusivas para Estados Unidos.“The Last King World Tour” recorrerá primero diversas ciudades en Estados Unidos.

“La corona nunca cambió de dueño. Mi nombre es William Omar Landrón Rivera y soy El Último Rey. THE LAST KING WORLD TOUR | USA Leg. Boletos disponibles este viernes 22 de mayo a las 10am hora local”, publicó este lunes el artista urbano es sus redes sociales junto a un video en el que narra que alguien le vaticinó desde pequeño que sería famoso.

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Don OmarConciertos
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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