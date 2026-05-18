¡Oficial! Don Omar confirma su gira en Estados Unidos
La venta de boletos para “The Last King World Tour” arranca el 22 de mayo de 2026
18 de mayo de 2026 - 10:45 AM
18 de mayo de 2026 - 10:45 AM
El exponente urbano Don Omar ha tomado en serio su regreso a los escenarios por lo que anunció oficialmente su nueva gira mundial.
El primer adelanto de la gira lo hizo hace unos días en el red social Thread mediante una publicación: “Nos vamos de gira mundial”, escribió el artista urbano. En el 2024, el cantante puertorriqueño realizó su gira “Back To Reggaeton” en Estados Unidos.
Sin embargo, hoy, lunes, confirmó el inicio de su gira con fechas exclusivas para Estados Unidos.“The Last King World Tour” recorrerá primero diversas ciudades en Estados Unidos.
“La corona nunca cambió de dueño. Mi nombre es William Omar Landrón Rivera y soy El Último Rey. THE LAST KING WORLD TOUR | USA Leg. Boletos disponibles este viernes 22 de mayo a las 10am hora local”, publicó este lunes el artista urbano es sus redes sociales junto a un video en el que narra que alguien le vaticinó desde pequeño que sería famoso.
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