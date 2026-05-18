¡Oficial! Don Omar confirma su gira en Estados Unidos

El exponente urbano Don Omar ha tomado en serio su regreso a los escenarios por lo que anunció oficialmente su nueva gira mundial.

El primer adelanto de la gira lo hizo hace unos días en el red social Thread mediante una publicación: “Nos vamos de gira mundial”, escribió el artista urbano. En el 2024, el cantante puertorriqueño realizó su gira “Back To Reggaeton” en Estados Unidos.

Dpn Omar (Suministrada)

Sin embargo, hoy, lunes, confirmó el inicio de su gira con fechas exclusivas para Estados Unidos.“The Last King World Tour” recorrerá primero diversas ciudades en Estados Unidos.