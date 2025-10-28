Opinión
28 de octubre de 2025
88°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Hija de Daddy Yankee confiesa que tenía prohibido escuchar a Don Omar

La influencer publicó un video maquillándose mientras se escuchaban diferentes canciones de fondo, entre ellas, “Virtual diva”

28 de octubre de 2025 - 2:15 PM

Jessaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González (Captura)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala González, reapareció en redes sociales con una revelación que se ha vuelto viral.

En medio de la batalla legal que protagonizan sus padres desde que anunciaron su divorcio el año pasado, la influencer confesó que tenía prohibido escuchar a Don Omar tras publicar un video maquillándose mientras se escuchaban diferentes canciones de fondo, entre ellas “Virtual diva”, el primer sencillo del álbum “iDon” (2009).

Un usuario comentó sorprendido: “La música de Don Omar”. A esto, Jesaaelys respondió: “Antes me lo tenían prohibido, ahora lo puedo escuchar”.

Esta no es la primera vez que Jesaaelys se muestra parcial ante la situación que viven su madre Mireddys González y el artista.

Se recuerda que la joven de 29 años acusó a su padre de convertir el problema familiar en un “circo mediático”, ya que González deseaba que el proceso divorcio finalizará de manera privada, pero el cantante lo hizo público.

