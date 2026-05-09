Lucy Vives, hija de Carlos Vives, reafirma su identidad artística

Después de años de colaboraciones y de crecer bajo el legado del vallenato, Lucy Vives ha encontrado finalmente su propio eco. Con su sencillo debut “Cenizas”, no solo oficializó su carrera musical en el 2022, sino que declaró su independencia artística a través de una propuesta que fusionó el pop latino con matices electrónicos y una narrativa profundamente íntima.

Nacida en Puerto Rico, de herencia colombiana y formada académicamente en Estados Unidos, la intérprete es el retrato de una generación que no cree en fronteras. A sus 28 años, ha logrado transitar desde las pasarelas del modelaje hasta los debates filosóficos para demostrar que su mayor talento no es heredar un legado, sino transformarlo.

Este 2026, tras cuatro años sin lanzar música, Vives regresa con su nuevo sencillo “Mascacielo”, una propuesta audaz y profundamente personal que marca el inicio de una nueva etapa artística. El lanzamiento viene acompañado de su video oficial para expandir su universo conceptual y visual.

PUBLICIDAD

“‘Mascacielo’ es ese primer impulso que, creo, que va a introducir el resto del proyecto. Ojalá sea el primero de varios sencillos. No sabemos si va a entrar a ser parte de este álbum, pero es solamente un ‘preview’ de lo que viene ahorita en este 2026 con todas, y es una canción que escribí en México con una chica llamada Eva de Marce. Es una canción que se trata de impulsarse, de traspasar los límites, y de, realmente, también como una pequeña ventana de nuestra niñez, de esos momentos cuando sabíamos y pensábamos que todo era infinito”, dijo la hija del cantante colombiano Carlos Vives en entrevista con El Nuevo Día.

Construida alrededor de una palabra completamente inventada por Vives, “Mascacielo” nació de la frase de su infancia “comerse el cielo”, un mensaje transmitido por su madre y su abuela para inspirarla a cumplir sus sueños sin ponerse límites. La canción transforma esta idea en una poderosa declaración de identidad, libertad y autoconfianza.

﻿El video oficial de “Mascacielo”, por su parte, amplía el mensaje de la canción a través de una narrativa visual simbólica que explora la identidad, la curiosidad y el autodescubrimiento. Inspirado en momentos de la infancia, el visual propone que “comerse el cielo” no solo se trata de grandes logros, sino también de esos momentos íntimos donde uno descubre quién es realmente.﻿

“El video musical creo que terminó siendo mi parte favorita. Fue mi debut directoral, como quien dice, tuve la oportunidad de tener un equipo muy grande. Tuvimos casi 20, personas en ese ‘crew’ para traer a la vida ese cuento que no tiene mucho que ver con las palabras sino que es más un sentimiento”, describió Vives sobre la producción.

PUBLICIDAD

Estos primeros pasos de su carrera, la intérprete ha decidido darlos con firmeza, determinación y mucha conciencia. Es por esto que la artista no se ha encajonado en un género y estilo particular.

“Viene más música, más videos, más locuras, más inventarme un poquito mi camino, mi sonido y ver dónde cabemos en este universo tan lindo que es la música y el arte. No les puedo prometer que todas las canciones van a sonar igual como esta, así que creo que eso es lo emocionante de tener más cuentos para contar, más estéticas para pintar y ojalá conectar con mucho público”, sostuvo.

La natural de San Germán contó a este diario que el principio de su trayectoria fue “complicado” porque todo apuntaba a que no se destacaría en la música en español. Su educación artística, agregó, fue “muy gringa”.

“Pensaba que se me iba a hacer mucho más fácil en inglés, pero todo para mí cambió cuando empecé a entrar en el estudio y ya escribí canciones en español, y recordarme de esos buenos tiempos de la radio en los años de estudio donde sonaba Paulina Rubio, donde sonaba esa Shakira del principio y conectarme mucho con eso y saber que lo mío no tiene que ser algo político o algo que se parezca a lo que hace mi papá para todavía ser música caribeña y que al final del día es música que hace una caribeña”, comentó.

Por la mujer

Vives, asimismo, no solo se destaca en el ámbito musical. También es una reconocida modelo, filósofa y activista que utiliza su plataforma para defender los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

PUBLICIDAD

“Empoderar a las mujeres siempre ha sido mi centro. Tuve el privilegio de estudiar una carrera muy hermosa de filosofía y a la par una carrera del estudio de la mujer en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Hablar más de nuestra perspectiva es algo que me parece imperativo en nuestra parla, en nuestras experiencias como mujeres. Para mí lo más importante, si hay un universo muy grande de situaciones, circunstancias y temáticas con la mujer de centro, que para mí son todas igual de importantes, pero si tuviera que escoger una, para mí sería nuestros derechos biológicos, nuestros derechos a escoger con nuestros propios cuerpos, ¿verdad? y alejarnos un poquito de eso que hace la sociedad con nosotras, de tratarnos como si fuéramos infantes y no poder escoger cosas básicas que nos afectan a nosotras y a nuestra salud", exteriorizó.

Sobre Bad Bunny

En septiembre de 2025, Vives expresó su hartazgo en redes sociales por la constante presencia de Bad Bunny en sus plataformas. Su mensaje principal fue que la identidad puertorriqueña es mucho más diversa que “solo la cara de un hombre” y los productos que él comercializa.