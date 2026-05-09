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“Don Ramón” tendrá su serie de televisión

La serie sería la segunda producción expansiva del universo Chespirito, luego de haber estrenado la serie animada “Los Colorado”

9 de mayo de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Don Ramón, centro, en una escena de El Chavo del 8 (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Para expandir el universo de “Chespirito: Sin querer queriendo”, ahora será el turno de Ramón Valdés, Don Ramón, de tener su propia bioserie.

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Jorge Tijerina, director de Desarrollo de Contenido de Ficción para Warner Bros. Discovery México y Colombia, indica que el equipo creativo será el mismo que lideró la historia sobre Roberto Gómez Bolaños, encontrándose ya en desarrollo.

“Ese personaje tan icónico de “El Chavo del 8” ahora va a tener una serie de ficción live action. Don Ramón es alguien muy querido y nos entusiasma bastante hacerla. Ya el productor nos recomendará con quién trabajar”, detalla Tijerina, sobre la posibilidad de que el hijo de Ramón Valdés colabore.

En la bioserie, disponible en HBO Max, el actor Miguel Islas fue el responsable de dar vida al hombre que siempre debía la renta en la vecindad, pero eso no garantiza que estará en el nuevo concepto.

“Eso está por verse, hay tanto que hacer, está ahora la semilla sembrada y esperamos que sea increíble”, dice.

La serie de Don Ramón sería la segunda producción expansiva del universo Chespirito, luego de haber estrenado la serie animada “Los Colorado”, que pone al Chapulín Colorado con familia y enfrentando a viejos villanos.

“Parte de la razón por la que apostamos por Roberto Gómez Bolaños y su universo fue por eso, por el gran cariño que el público le tiene al Chavo, al Chapulín, al Chómpiras, a él como figura y era muy natural poder tomar estos personajes”, detalla Tijerina.

Tags
El Chavo del 8HBO MaxSeries de televisión
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