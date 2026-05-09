Muere modelo y estrella de “reality” británico a los 35 años en un presunto accidente

El modelo y diseñador británico Jake Hall, conocido por aparecer en el reality “The Only Way Is Essex”, murió este miércoles en España a los 35 años.

La estrella de televisión se encontraba de vacaciones junto a su hija de 8 años cuando fue hallado en una villa con heridas en la cabeza sufridas tras un presunto accidente ocurrido durante una fiesta en el pueblo de Santa Margalida, en Mallorca.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico anunció: “Estamos apoyando a la familia de un hombre británico que ha muerto en España y estamos en contacto con las autoridades locales”.

El caso se encuentra bajo investigación las circunstancias en las que falleció Hall.