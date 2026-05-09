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Muere modelo y estrella de “reality” británico a los 35 años en un presunto accidente

Se encontraba de vacaciones en Mallorca junto a su hija de 8 años cuando fue hallado en una villa con heridas en la cabeza

9 de mayo de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jake Hall tenía 35 años. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El modelo y diseñador británico Jake Hall, conocido por aparecer en el reality “The Only Way Is Essex”, murió este miércoles en España a los 35 años. 

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La estrella de televisión se encontraba de vacaciones junto a su hija de 8 años cuando fue hallado en una villa con heridas en la cabeza sufridas tras un presunto accidente ocurrido durante una fiesta en el pueblo de Santa Margalida, en Mallorca.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico anunció: “Estamos apoyando a la familia de un hombre británico que ha muerto en España y estamos en contacto con las autoridades locales”.

El caso se encuentra bajo investigación las circunstancias en las que falleció Hall.

Antes de su fallecimiento, Hall estaba pasando unos días en la isla balear junto a su hija River Bella Hall, de 8 años, fruto de su relación con su expareja Misse Beqiri, la modelo y estrella de “Ladies of London”.

Tags
Reality ShowsMuertesAccidentes
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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