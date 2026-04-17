Arrestan al cantante D4vd por muerte de adolescente encontrada en su carro

LOS ANGELES - El cantante D4vd ha sido arrestado bajo sospecha de haber matado a una niña de 14 años cuyo cuerpo descompuesto fue encontrado hace siete meses en su Tesla aparentemente abandonado, dijeron las autoridades el jueves, mientras que sus abogados declararon su inocencia.

La policía de Los Ángeles informó en un breve comunicado de que los detectives de homicidios detuvieron al cantante de alt-pop de 21 años nacido en Houston, cuyo nombre legal es David Burke, como sospechoso de asesinato en la investigación de la muerte de Celeste Rivas Hernández.

Los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter respondieron en un correo electrónico: “Seamos claros: las pruebas reales de este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”.

La policía dijo que los investigadores presentarían un caso a los fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles el lunes. La oficina dijo en su propia declaración que es consciente de la detención y su División de Delitos Mayores revisará el caso para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

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Los abogados defensores añadieron: “No ha habido ninguna acusación por parte de ningún gran jurado en este caso ni se ha presentado ninguna denuncia penal. David sólo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Fue su primera declaración pública sobre el caso. Las autoridades no nombraron públicamente a Burke como sospechoso hasta su detención. Permanece en prisión sin fianza.

El cantante había sido investigado por un gran jurado del condado de Los Ángeles que investigaba la muerte de Rivas Hernández. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia -y la designación de D4vd como su objetivo- se reveló el 25 de febrero, cuando su madre, su padre y su hermano presentaron una objeción ante un tribunal de Texas a las citaciones judiciales en las que se les exigía testificar.

El cuerpo sin vida de Rivas Hernández fue encontrado en un Tesla remolcado desde Hollywood Hills el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. Tenía 13 años y estaba en séptimo grado cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles. En los documentos judiciales, las autoridades indican que tenía 14 años cuando fue asesinada.

El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de los miembros de su familia citados, según los archivos judiciales de los fiscales. Había sido remolcado desde un lujoso barrio de Hollywood Hills, donde había estado aparentemente abandonado.

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Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un patio de grúas encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”, según los documentos judiciales, y “los detectives abrieron parcialmente la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos”.

Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido separados del cuerpo”, según los documentos judiciales. Se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera, y en su interior había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente la causa de la muerte.

D4vd, pronunciado “David”, ganó popularidad entre los seguidores de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Después firmó con Darkroom e Interscope Records y publicó su primer EP, “Petals to Thorns”, y su continuación, “The Lost Petals”, en 2023.

Cuando se descubrió el cadáver, D4vd había estado de gira en apoyo de su primer álbum de larga duración, “Withered”. Posteriormente, los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una actuación programada en el Museo de los Grammy de Los Ángeles, fueron cancelados, al igual que la gira europea que iba a comenzar en Noruega.

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