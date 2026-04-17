Con fecha de estreno la llegada de “Call of Duty” a los cines

La esperada adaptación cinematográfica del videojuego “Call of Duty” aterrizará en la gran pantalla el 30 de junio de 2028, anunció este jueves el estudio Paramount en un panel con motivo de la CinemaCon, que se está llevando a cabo en Las Vegas (EE.UU.).

La primera adaptación del universo “Call of Duty”, que trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas, estará dirigida por Pete Berg a partir de un guion de Taylor Sheridan.

Ambos ofrecieron detalles sobre la producción, cuya trama se mantiene en secreto, pero que buscará priorizar la autenticidad entre el grupo de soldados de élite.

La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como “Sonic the Hedgehog”, en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como “Super Mario Bros.”, “Minecraft: The Movie” o “Mortal Kombat”.