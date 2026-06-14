Piden oraciones por la salud de Álex Bueno
El cantante dominicano fue sometido en el 2025 a una cirugía cerebral para extirparle un tumor con células cancerosas
14 de junio de 2026 - 11:19 AM
14 de junio de 2026 - 11:19 AM
El merenguero Álex Bueno se encuentra atravesando complicaciones de salud, según reveló un comunicado publicado en la cuenta del equipo del artista en Instagram.
En el post, el equipo del artista pidió oraciones por su recuperación, mientras “sigue batallando con fe y todas sus fuerzas” para retomar sus presentaciones en vivo y reencontrarse con su público.
“Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música, ya que esa ha sido su pasión toda la vida y lo que tanto ama”, dice el texto compartido este sábado.
En septiembre del año pasado, el cantante fue sometido a “una intervención quirúrgica menor” en un hospital de Nueva York “para retirarle una pequeña lesión ubicada en la cabeza” tras ser ingresado por un “bajón de azúcar”.
Un mes después, el intérprete de “Qué cara más bonita” reveló que le extirparon un tumor cerebral con células cancerosas.
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