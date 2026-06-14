Piden oraciones por la salud de Álex Bueno

El merenguero Álex Bueno se encuentra atravesando complicaciones de salud, según reveló un comunicado publicado en la cuenta del equipo del artista en Instagram.

En el post, el equipo del artista pidió oraciones por su recuperación, mientras “sigue batallando con fe y todas sus fuerzas” para retomar sus presentaciones en vivo y reencontrarse con su público.

“Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música, ya que esa ha sido su pasión toda la vida y lo que tanto ama”, dice el texto compartido este sábado.

En septiembre del año pasado, el cantante fue sometido a “una intervención quirúrgica menor” en un hospital de Nueva York “para retirarle una pequeña lesión ubicada en la cabeza” tras ser ingresado por un “bajón de azúcar”.