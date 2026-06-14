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Piden oraciones por la salud de Álex Bueno

El cantante dominicano fue sometido en el 2025 a una cirugía cerebral para extirparle un tumor con células cancerosas

14 de junio de 2026 - 11:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominicano Álex Bueno se presentará en la isla luego de más de cinco años de ausencia.
El dominicano Álex Bueno. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El merenguero Álex Bueno se encuentra atravesando complicaciones de salud, según reveló un comunicado publicado en la cuenta del equipo del artista en Instagram.

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En el post, el equipo del artista pidió oraciones por su recuperación, mientras “sigue batallando con fe y todas sus fuerzas” para retomar sus presentaciones en vivo y reencontrarse con su público.

Esperando en Dios que pueda salir victorioso de todo esto y le permita regresar a los escenarios, para seguir llevando alegría a todo el mundo con su música, ya que esa ha sido su pasión toda la vida y lo que tanto ama”, dice el texto compartido este sábado.

En septiembre del año pasado, el cantante fue sometido a “una intervención quirúrgica menor” en un hospital de Nueva York “para retirarle una pequeña lesión ubicada en la cabeza” tras ser ingresado por un “bajón de azúcar”.

Un mes después, el intérprete de “Qué cara más bonita” reveló que le extirparon un tumor cerebral con células cancerosas.

Tags
Cáncercerebro
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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