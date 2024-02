Álex Bueno celebrará acompañado sus 40 años de carrera a son de bachata y merengue

“Siempre me han querido y me siguen queriendo, que es lo que importa. No ha sido fácil el camino, pero aquí estoy dando todo de mí. He tenido la oportunidad de ejercer en varios géneros, que la gente los ha apoyado. Todo lo que he hecho, le ha gustado y por eso estoy aquí”, expresó vía telefónica a El Nuevo Día .

“Por eso veo muchos jóvenes que me quieren muchísimo y les encanta mi música. Eso me llena de orgullo. No es fácil, cada género musical tiene su secreto y yo he podido dominar eso. Por eso conmigo la gente no come cuento. Yo creo que la gente no se aburre conmigo”, dijo entre risas el artista, que se ha dado a conocer como “El Más Completo”.