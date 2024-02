Prince Royce lanza su séptimo álbum con “sustancia” y fiel a su bachata

A una pregunta de EFE de si hace catarsis como lo ha hecho Shakira tras su separación, contesta que definitivamente no ofrece “tantos detalles” como la colombiana, pero que sí es de los proyectos más vulnerables.

La bachata va de la mano del romanticismo

El cantante sostiene que no le sorprende que el urbano mexicano haya “explotado” finalmente en 2023 a nivel internacional porque fue el fruto de mucho trabajo después de ser “grande” en la costa oeste estadounidense, en Texas y por supuesto en México .

El bachatero cuenta además que encontró el “concepto” de este nuevo álbum cuando le llegó una llamada al celular y no quiso contestar. Señala que esa decisión le conectó con la vida en general. “Todo es una vía, una decisión, el hecho de decir algo, de no decir algo. Por ejemplo, creo que no decir algo es más difícil que decir algo, explica.